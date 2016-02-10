加拿大股市：跌至两周低位，因油价下滑和信用市场存在不确定性

标题新闻：本周美国30年期房贷固定利率连跌第三周至4.09%，为12月初以来最低水平－房贷美
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路透多伦多2月10日 - 加拿大主要股指周三下跌，触及两周低位，因油价下跌和信用市场的不确定性令能源股和金融股承压。
加拿大主要股指连续第四日下跌，尽管美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦重申，美国经济有能力消化逐步加息所带来的压力，带动标普500指数今日收平。
油价下跌“继续对加拿大主要股指带来压力，”StennerZohny Investment Partners投资组合经理Youssef Zohny说。
能源类股挫跌2.7%。金融股挫跌1.4%，回吐稍早涨幅。
Zohny表示，在银行公布业绩前，银行股将可能继续承压，因投资者担心围绕能源和信用市场的不确定性。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌96.93点，或0.79%，报12,185.72点，此为1月25日以来最低收位。
10大类股中有五类收低。信息技术股是上涨的板块之一，涨1.6%。材料股升0.2%。
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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