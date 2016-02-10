版本:
中国
市场报道 | 2016年 2月 11日 星期四 06:48 BJT

加拿大股市：跌至两周低位，因油价下滑和信用市场存在不确定性

路透多伦多2月10日 - 加拿大主要股指周三下跌，触及两周低位，因油价下跌和信用市场的不确定性令能源股和金融股承压。

加拿大主要股指连续第四日下跌，尽管美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦重申，美国经济有能力消化逐步加息所带来的压力，带动标普500指数今日收平。

油价下跌“继续对加拿大主要股指带来压力，”StennerZohny Investment Partners投资组合经理Youssef Zohny说。

能源类股挫跌2.7%。金融股挫跌1.4%，回吐稍早涨幅。

Zohny表示，在银行公布业绩前，银行股将可能继续承压，因投资者担心围绕能源和信用市场的不确定性。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌96.93点，或0.79%，报12,185.72点，此为1月25日以来最低收位。

10大类股中有五类收低。信息技术股是上涨的板块之一，涨1.6%。材料股升0.2%。

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐