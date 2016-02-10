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市场报道 | 2016年 2月 11日 星期四 07:00 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--2月11日-2月18日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

2月8日当周

2月11日(四)

1330 加拿大新屋价格指数 12月 +0.2% +0.2%

1330 美国一周初请失业金人数(万人) 2月6日当周 28.1 28.5

四周均值(万人) -- 28.475

续请失业金人数(万人) 1月30日当周 225 225.5

2月12日(五)

1330 美国进口物价(较前月) 1月 -1.4% -1.2%

出口物价(较前月) -0.9% -1.1%

1330 美国零售销售(较前月) 1月 +0.1% -0.1%

扣除汽车的零售销售(较前月) 持平 -0.1%

1455 美国路透/密西根大学消费者信心指数 2月初值 92.0 92.0

现况指数 105.0 106.4

预期指数 82.0 82.7

1500 美国企业库存(较前月) 12月 +0.1% -0.2%

2月15日当周

2月15日(一)

暂无重要经济数据公布

2月16日(二)

1330 加拿大制造业销售(较前月) 12月 -- +1.0%

1330 美国纽约联储制造业指数 2月 负9.50 负19.37

1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 2月 61 60

2100 美国整体净资本流动(亿美元) 12月 -- 净流出32

外国购买美国公债(亿美元) -- 净买入384

2月17日(三)

1330 美国房屋开工年率(万户) 1月 117.5 114.9

建筑许可年率(万户) 120.0 120.4

1330 美国生产者物价指数(PPI)最终需求(较上年同期) 1月 -- -1.0%

(较前月) -0.2% -0.2%

扣除食品与能源的PPI(较上年同期) -- +0.3%

(较前月) +0.1% +0.1%

扣除食品、能源与贸易的PPI(较上年同期) -- +0.3%

(较前月) -- +0.2%

1415 美国工业生产(较前月) 1月 +0.3% -0.4%

产能利用率 76.6% 76.5%

制造业产出(较前月) -- -0.1%

2月18日(四)

1330 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 12月 -- +1.8%

1330 美国费城联邦储备银行制造业指数 2月 负2.9 负3.5

1500 美国领先指标(较前月) 1月 -0.2% -0.2%

(完)

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大 日本与韩国

欧洲 澳洲与新西兰

中国 台湾 　 已公布经济指标一览

美国 日本

欧洲 韩国

中国 香港

澳洲 台湾 (整理 许娜；审校 张涛)

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