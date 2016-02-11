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市场报道 | 2016年 2月 11日 星期四 08:16 BJT

美股业绩：思科获利优于预期，股票买回计划增加150亿美元

路透2月10日 - 网路设备制造商思科 公布季度获利优于预期，受惠于路由器及安全产品的需求升高。同时该公司的股票买回计划增加了150亿美元。

该公司的股票在周三盘后交易上涨5.1%。

对投资人来说，思科财报是一个亮眼的迹象。由于领英(LinkedIn) 及Tableau Software 等公布令人失望的营收展望，过去几天有数家高市值科技股挫跌。

思科正转向高阶交换器和路由器，并投资像是数据分析软件和用于数据中心的云端工具等新产品。

思科表示，在截至1月23日的第二季，路由器业务营收增长5%至18.5亿美元。交换器营收则下滑4%至34.8亿美元。

该公司提供防火墙保护以及侵入侦测和防范系统的安防业务，营收大增11%至4.62亿美元。

思科并将目前970亿美元的股票买回计划提高了150亿美元。原来的计划还剩下169亿美元。

该公司预测第三季经调整后每股获利为0.54-0.56美元，扣除已出售的客户端设备业务的营收后，其营收料将增长1-4%。

分析师平均预期第三季获利为每股0.55美元，营收料为120.2亿美元。

思科第二季净利增至31亿美元，每股盈余0.62美元，上年同期分别为24亿美元及0.46美元。

扣除特殊项目，该公司每股获利0.57美元，优于汤森路透I/B/E/S调查分析师平均预估的每股0.54美元。

不计已出售的客户端设备业务的营收，其营收增加2%至118亿美元。(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)

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