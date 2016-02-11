美股业绩：思科获利优于预期，股票买回计划增加150亿美元

美国股市：小幅收跌，投资者在特朗普宣誓就职前保持谨慎
“很多人都声称要在特朗普就职时卖出，因为他的那些政策计划势必得花上很长的时间才能获得通过...所以市况似已停滞并且处于整固，”纽约Boston Private Wealth首席市场分析师Robert Pavlik说。
路透2月10日 - 网路设备制造商思科 公布季度获利优于预期，受惠于路由器及安全产品的需求升高。同时该公司的股票买回计划增加了150亿美元。
该公司的股票在周三盘后交易上涨5.1%。
对投资人来说，思科财报是一个亮眼的迹象。由于领英(LinkedIn) 及Tableau Software 等公布令人失望的营收展望，过去几天有数家高市值科技股挫跌。
思科正转向高阶交换器和路由器，并投资像是数据分析软件和用于数据中心的云端工具等新产品。
思科表示，在截至1月23日的第二季，路由器业务营收增长5%至18.5亿美元。交换器营收则下滑4%至34.8亿美元。
该公司提供防火墙保护以及侵入侦测和防范系统的安防业务，营收大增11%至4.62亿美元。
思科并将目前970亿美元的股票买回计划提高了150亿美元。原来的计划还剩下169亿美元。
该公司预测第三季经调整后每股获利为0.54-0.56美元，扣除已出售的客户端设备业务的营收后，其营收料将增长1-4%。
分析师平均预期第三季获利为每股0.55美元，营收料为120.2亿美元。
思科第二季净利增至31亿美元，每股盈余0.62美元，上年同期分别为24亿美元及0.46美元。
扣除特殊项目，该公司每股获利0.57美元，优于汤森路透I/B/E/S调查分析师平均预估的每股0.54美元。
不计已出售的客户端设备业务的营收，其营收增加2%至118亿美元。(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)
“很多人都声称要在特朗普就职时卖出，因为他的那些政策计划势必得花上很长的时间才能获得通过...所以市况似已停滞并且处于整固，”纽约Boston Private Wealth首席市场分析师Robert Pavlik说。
* 美国公布强劲数据后美元上涨 * 欧洲央行总裁德拉吉记者会后欧元下滑，之后反弹 * 美元兑加元和日圆守住涨幅 (新增收盘汇率表格) 路透纽约1月19日 - 美元兑多数主要货币周四上涨，因强劲的就业和楼市数据证实美国 经济成长强劲，但美元兑欧元下滑。 在欧洲央行总裁德拉吉记者会后欧元一度走软，德拉吉指出，通胀压力不大，欧洲需要 进一步货币政策的扶助。 欧洲央行宣布维持负利率政策，并继续创纪录的购买资产步幅，以刺激低迷的经济成长 。 在德拉吉讲话期间，欧元兑美元 曾跌穿1.06美元，德拉吉指欧元区经济复苏“受 到结构性改革步伐迟滞的拖累”，称仍需要“非常大规模”的货币政策刺激措施。 随着投资人认真分析德拉吉的声明，并认识到政策并未改变后，欧元反弹。纽约尾盘， 欧元兑美元升0.25%，报1.0658美元。 “都是被德拉吉吓的，”Merk Hard Currency Fund总裁兼投资组合经理人Axel Merk称 ，“他用他的信誉令欧元跌了几个小时。依我看，这是目光短浅的