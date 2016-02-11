欧洲个股：德意志银行将出售旗下Postbank，中资机构有意购买--消息

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称对美国候任总统特朗普政策的不确定性将使全球市场举步维艰
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路透法兰克福2月10日 - 两位知情人士称，作为战略重组的一部分，德意志银行 在拟出售旗下零售分支Postbank前，计划将后者价值减计约三分之一。
消息人士补充称，德银将把Postbank的帐面价值调降至28亿欧元(31.5亿美元)，因目前账面价值虽为45亿欧元，但在首次公开上市(IPO)或出售中似乎难以实现。
德意志银行对路透称，将在临近出售时进行资产减计，而且要看当时的市况。这意味着，德银也不清楚减计何时会反映在其业绩中。
“现在揣测结果还为时尚早，”德银在通过电子邮件发布的评论中称。
意大利裕信银行(UniCredit) 、荷兰国际集团(ING) 和德国商业银行 均表示无意收购Postbank。
但德银已在积极向亚洲买家兜售Postbank，几位知情人士称，已有几家有兴趣的中国金融业者表达了意向。
德银将在第三或第四季度作好剥离Postbank的准备，该行拒绝就可能的亚洲买家发表评论。
消息人士称，只有当市况有利，或买家出价足够高时，交易才会推进。(完)
(编译 于春红; 审校 郑茵)
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