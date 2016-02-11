欧洲个股：德意志银行将出售旗下Postbank，中资机构有意购买--消息

路透法兰克福2月10日 - 两位知情人士称，作为战略重组的一部分，德意志银行 在拟出售旗下零售分支Postbank前，计划将后者价值减计约三分之一。

消息人士补充称，德银将把Postbank的帐面价值调降至28亿欧元(31.5亿美元)，因目前账面价值虽为45亿欧元，但在首次公开上市(IPO)或出售中似乎难以实现。

德意志银行对路透称，将在临近出售时进行资产减计，而且要看当时的市况。这意味着，德银也不清楚减计何时会反映在其业绩中。

“现在揣测结果还为时尚早，”德银在通过电子邮件发布的评论中称。

意大利裕信银行(UniCredit) 、荷兰国际集团(ING) 和德国商业银行 均表示无意收购Postbank。

但德银已在积极向亚洲买家兜售Postbank，几位知情人士称，已有几家有兴趣的中国金融业者表达了意向。

德银将在第三或第四季度作好剥离Postbank的准备，该行拒绝就可能的亚洲买家发表评论。

消息人士称，只有当市况有利，或买家出价足够高时，交易才会推进。(完)