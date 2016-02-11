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货币新闻 | 2016年 2月 11日 星期四 08:49 BJT

国际油市：美国原油期货价格下滑，因库欣原油库存创纪录高位

高盛在给客户的研究报告中表示，石油供应过剩，加上中国经济放缓，这意谓着直到下半年前油价仍将处于低位。

“中国经济增长风险及油价下跌的风险...发生的比预期来得快，”该行表示。

“我们预计在2016年下半年前，油价将持续在每桶20-40美元间震荡，市场将极为波动且缺乏明确的走势方向，”高盛补充道。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 徐文焰/戴素萍 审校 王兴亚/于春红)

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