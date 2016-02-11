《全球重要经济事件一览表》--2月11日-2月18日

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2月11日(四)
华盛顿--美国财长杰克卢在众议院筹款委员会就白宫2017财年预算作证(1500)。
伦敦--英国央行副总裁康利夫(Jon Cunliffe)和贝利(Andrew Bailey)在英国上议院就欧元区金融体系发言(1130)。
布鲁塞尔--欧元区财长会议(1330)。
赫尔辛基--欧洲央行(ECB)管理委员会委员利卡宁发表讲话(0810)。
悉尼--澳洲央行总裁史蒂文斯出席众议院经济事务常务委员会听证会(2230)。
华盛顿--美联储主席叶伦在参议院金融委员会发表半年度货币政策证词(1500)。
斯德哥尔摩--瑞典央行宣布利率决定并发布货币政策报告(0830)。央行总裁英韦斯在随后举行的记者会上讲话(1000)。
慕尼黑--德国央行理事会成员Andreas Dombret在网络安全会议上发表讲话(1410)。
德国杜塞尔多夫--德国央行副总裁Claudia Buch就“金融稳定面临的挑战”发表讲话(1600)。
德国雷根斯堡--德国央行理事会成员Andreas Dombret发表演讲，题为“银行业与德国经济：未来仍会携手前行吗？”(1730)。
2月12日(五)
纽约--美联储副主席暨纽约联邦储备银行总裁杜德利参加有关家庭借贷与负债的小组讨论和新闻简布会，并发布2015年第四季家庭负债与信贷报告(1500)。
2月15日(一)
布鲁塞尔--欧洲央行总裁德拉吉在欧洲议会发表讲话(1400)。
2月16日(二)
华盛顿--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利(Neel Kashkari)在布鲁金斯学会发表讲话(1530)。
悉尼--澳洲央行发布2月货币政策会议记录(0030)。
纽瓦克--费城联邦储备银行总裁哈克就经济前景发表讲话(1400)。
2月17日(三)
纽约--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦就经济和政策发表讲话(0030)。
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布1月政策会议记录(1900)。
2月18日(四)
洛杉矶--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)在一次活动中就经济前景发表讲话(2030)。
日本福冈--日本央行审议委员石田浩二对当地企业领袖讲话。
布鲁塞尔--欧洲理事会会议(至2月19日)。
悉尼--澳洲央行助理总裁艾迪在澳洲股东协会投资者论坛上发表讲话。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 徐文焰；审校 张涛)