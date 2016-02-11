港报社评：暴力毁港绝不姑息，挑战法治必受严惩--文汇报2月11日

就在广大市民兴高采烈地庆祝猴年来临之际，大年初一晚上的旺角街头，却发生了骇人听闻的暴乱事件：一群打着所谓「本土派」旗号的暴徒，拦阻交通、殴打警察、纵火焚烧、袭击记者......香港社会的繁荣稳定以及最为珍视的核心价值--法治与文明，正在受到这些暴徒极为猖狂的挑衅和冲击。广大市民强烈呼吁特区政府绝不能姑息养奸，必须以果断而坚决的行动，用正义和法治之手段，制止并严惩这些由反对派政客幕后支持的暴徒之不法行径，还香港社会安宁和谐的一片蓝天。

大年初一晚上，旺角街头人流如潮，一些小贩在路边摆摊，涉嫌占道和非法经营，与准备执法的特区政府食环署职员发生争执。早有预谋的一些反对派激进组织乘机闹事，策动数百暴徒前来围攻现场调停的警察，这些暴徒戴上口罩，手持自制盾牌和竹竿木棍，甚至撬开街上的砖块，肆意以暴力袭击警察，到处放火、打人，酿成了这场长达11个小时的严重暴乱，令近90位警察及数名记者受伤，暴乱后的旺角街头满目疮痍、血迹斑斑、一片凌乱，地面到处是砖块和玻璃碎片，垃圾桶、巴士站牌东倒西歪，路边车辆被砸，店舖橱窗受损，香港的国际形象被严重损害，广大市民的正常工作和生活受到严重干扰，社会秩序和法治更是被严重冲击。此类暴行如果蔓延下去，香港市民百年辛苦创下的基业，恐怕就会毁于一旦！

这次自违法「占中」以来最严重暴乱事件的发生，并不是偶然的，而是反对派长期以来策动冲击法治，破坏香港社会核心价值观的必然恶果。长期以来，反对派打着「民主」、「自由」、「人权」的旗号，鼓吹为了这些所谓「普世价值」，就可以罔顾法治和社会秩序而为所欲为。前年发生的违法「占中」事件，就是反对派一手策划的为了其政治企图而严重破坏社会秩序和法治的典型行为。违法「占中」虽然在广大市民的反对下，持续了79天后被迫惨淡收场，以彻底失败告终。但「占中」余毒未消，戴耀廷等策划者仍然逍遥法外，一些在「占中」期间积极策动或参与非法集会甚至是暴力冲击警方防线的激进分子，也只是被判罚款或很轻微的刑期，导致少数年轻人甚至认为，为了所谓的「民主」、「自由」而犯法也不算什么大不了的事情。一些反对派的激进组织就利用这一点，近来频频策动多起激进暴力事件，包括暴力「反水客」、暴力冲击港大校委会议等等，这次更是由打着「本土」旗号、实质鼓吹「港独」的激进组织提早策划，利用农历新年假期小贩增多，政府进行依法管理时，就在旺角街头发起暴乱，企图达到其搞乱香港社会、迫使特区政府就范之目的。

暴乱发生后，部分反对派政客声称是特区政府的政策导致民怨深重，才出现如此严重的警民冲突，他们还责怪警员向天开枪是不顾市民安全云云。这是罔顾事实，颠倒黑白，混淆是非！广大市民看得很清楚，是少数暴徒在故意挑衅警方，冲击警方防线和袭击没有防暴装备的交通警员，有关警员在同袍遭暴徒追打、生命安全受威胁的情况下，才拔枪示警。反对派政客如此置社会公共秩序和法治于不顾，鼓励暴力，偏袒暴徒，正说明他们就是在幕后鼓动少数年轻人挑战法治，冲击社会，策动暴力行为的总后台。

香港作为一个法治社会，在现有的法制框架下，香港市民完全享有表达意见、言论及集会的自由，但各种诉求的表达必须通过法律所允许的途径进行。基本法第42条规定，香港居民和在香港的其他人有遵守香港特别行政区实行的法律的义务。如果背离法制轨道，以暴力行为来表达诉求，不仅不能解决问题，更是挑战社会容忍底线，终会受到法律的严厉制裁而自食苦果。暴乱发生后，行政长官梁振英强调对这些暴徒行为绝不姑息，许多团体和广大市民都纷纷发表声明，强烈谴责暴乱事件，坚决支持香港警方严正执法，呼吁那些受反对派蛊惑的少数人士遵守法律，迷途知返，再也不要参与反对派策动的激进及违法暴力行动。同时，司法机构也要根据少数人参与暴乱并以暴力手段袭警和对社会秩序造成严重损害的事实，依法判处有阻赫性的刑期，方可彰显法治，让青少年真正了解到违法必受追究，犯法将付代价，避免出现「警方严正执法，法庭宽松放人」的现象， 让法治真正成为香港繁荣稳定、和谐安居的守护者。

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