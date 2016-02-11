港报社评：摒弃暴力深刻检讨，让本土情怀回复理性--信报2月11日

谴责暴力，绝对正确，针对年初一深夜延续至年初二清晨的旺角严重骚乱，谴责暴力是最基本的态度。问题是，大家异口同声一致谴责暴力之后，香港就会自动回复平静了吗？答案显然是否定的。

毕竟暴力一旦与政治诉求挂鈎，对于崇尚勇武的浪漫主义者而言，任何口头上的谴责都只属婆婆妈妈耳边风，他们笃信「民不畏威」甚至「视死如归」，不介意透过「民权暴力」来扫除他们厌恶的「政权暴力」，亦即以暴易暴。因此我们谴责暴力之余，同时有必要理顺当中的前因后果，从根源上切除暴力的癌细胞。化干戈为玉帛肯定不是轻易的工作，情况就好比六七暴动之后，香港要经过一段长时间才得以休养生息。

踏入猴年那个黑暗得叫人痛心疾首的旺角之夜，流血冲突的触发点是小贩摆卖问题。个别本土派团体及其支持者声称要「勇武扞衞」小贩这种街头特色，结果对峙局面一发不可收拾，双方拳来脚往并且棍棒交加，这边厢有蒙面人掘地起砖乱掷，那边厢有交通警向天连开两枪阻吓示威者进袭。然而人人心知肚明，所谓扞衞小贩仅仅是借题发挥，否则小贩摊档不可能在冲突之中被蓄意烧毁。正如财政司司长曾俊华所言，有关说法只是藉口，掩盖不理性的行为；感到愤怒的他又认为，真正的本土人士会珍惜香港，爱护香港的价值，绝不会做出损害香港人利益的事。

如果说扞衞小贩只是藉口，那么旺角骚乱的真正肇因是什么？不妨看看港大学生会发表的声明，他们认为「专制政权压迫实为原凶」，强调「永远站在反抗者一方」，批评政府面对逾百万人争取真普选的民意，依然不闻不理，「今日旺角之役与雨伞革命一脉相承」。至于泛民会议，虽然谴责所有暴力行为，但矛头指向特区政府。公民党梁家杰认为，症结在梁振英跋扈态度导致社会撕裂，市民已不再相信和平理性非暴力手段抗争有用。泛民要求成立独立委员会调查事件，由有威望的法官主持，避免警方自己查自己，防止同类事情再发生。

掌权者纵有百般不是，任何藉口皆不能将袭警或者纵火等等暴力合理化，这是法治社会的底线，不过，作为一个负责任的政府，亦不应把种种累积已久的民愤置诸不理，轻轻一句「暴徒作乱」即浑然不当作一回事。须知道，本土组织之所以愈来愈激进，是他们认为只有勇武抗争，始能令其诉求得到当权者和社会的真正重视；此外不排除一个可能性，有人尝试利用暴力抗争来为和平抗争护航。打一个譬喻，美国民权运动之中，既有宣扬非暴力的马丁路德金，亦有鼓吹暴力的Malcolm X，美国政府两相权衡，最终选择了马丁路德金作为谈判对象。对于这一点，本土派已有不少类似的论述，简言之，有人甘作暴徒，好为非暴力的和平抗争者铺路。然而这也绝对不能为罔顾他人性命财产安全的暴行减轻半分罪责。

旺角骚乱与六七暴动在本质上截然不同，但有一点仍然足以借监。当年的殖民地政府认真检讨暴动成因，包括六六年天星小轮加价引起的骚乱，然后决定采取怀柔管治手段，推出一系列改善民生的措施，纾缓官民对立的情绪，催生了现在仍视作德政的免费教育和公共房屋等等政策。一九七四年，港督麦理浩更加一手创立扑灭贪污罪行的廉政专员公署，大幅减少社会不公平现象，本来声名狼藉的警队从此建立正面形象。由此可见，泛民要求成立由法官主持的独立委员会调查旺角骚乱，不失为有建设性的提议，起码为特区政府把脉诊症，协助她正视施政上的缺陷。

六七暴动还有一点值得反省，当时的暴力抗争者是亲共左派，由于乱放土制菠萝和烧死商台林彬等等野蛮举止不得人心，陈年往事迄今仍旧是左派团体不堪回首如芒在背的痛。现在自以为拥有崇高理想即可不择手段的本土派（扬言向警员掟砖也不算激烈），不想被钉于历史的耻辱柱的话，最聪明的做法莫过于摒弃暴力，让热爱我城的本土情怀回复 理性。

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