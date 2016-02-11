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市场报道 | 2016年 2月 11日 星期四 09:47 BJT

企业并购：荷兰非专利药生产商Mylan将以72亿美元收购瑞典Meda

路透2月10日 - 荷兰非专利药生产商Mylan NV 表示，将以72亿美元的现金加股票方式收购Meda AB ，这是Mylan第三次尝试收购这家瑞典药企。

宣布每股165瑞典克朗的收购出价后，Mylan股价在周三盘后交易中下跌8%。该报价较Meda最新交易价高出近一倍，一些分析师对于这么高的溢价提出质疑。

Mylan执行长Heather Bresch在电话会议上称，该公司希望达成更多并购交易。

Meda生产品牌药、非处方药和非专利药。

Mylan称，Meda董事会建议的收购价对于包括债务在内的Meda估值为99亿美元。

Mylan补充称，持有约30%流通股的Meda两大股东已接受了这一报价。

2014年Meda拒绝了Mylan提出的收购要约，因Meda的最大股东反对这一交易。(完)

(编译 于春红; 审校 张涛)

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