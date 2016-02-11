企业并购：荷兰非专利药生产商Mylan将以72亿美元收购瑞典Meda

美国股市：小幅收跌，投资者在特朗普宣誓就职前保持谨慎
“很多人都声称要在特朗普就职时卖出，因为他的那些政策计划势必得花上很长的时间才能获得通过...所以市况似已停滞并且处于整固，”纽约Boston Private Wealth首席市场分析师Robert Pavlik说。
路透2月10日 - 荷兰非专利药生产商Mylan NV 表示，将以72亿美元的现金加股票方式收购Meda AB ，这是Mylan第三次尝试收购这家瑞典药企。
宣布每股165瑞典克朗的收购出价后，Mylan股价在周三盘后交易中下跌8%。该报价较Meda最新交易价高出近一倍，一些分析师对于这么高的溢价提出质疑。
Mylan执行长Heather Bresch在电话会议上称，该公司希望达成更多并购交易。
Meda生产品牌药、非处方药和非专利药。
Mylan称，Meda董事会建议的收购价对于包括债务在内的Meda估值为99亿美元。
Mylan补充称，持有约30%流通股的Meda两大股东已接受了这一报价。
2014年Meda拒绝了Mylan提出的收购要约，因Meda的最大股东反对这一交易。(完)
(编译 于春红; 审校 张涛)
“很多人都声称要在特朗普就职时卖出，因为他的那些政策计划势必得花上很长的时间才能获得通过...所以市况似已停滞并且处于整固，”纽约Boston Private Wealth首席市场分析师Robert Pavlik说。
* 美国公布强劲数据后美元上涨 * 欧洲央行总裁德拉吉记者会后欧元下滑，之后反弹 * 美元兑加元和日圆守住涨幅 (新增收盘汇率表格) 路透纽约1月19日 - 美元兑多数主要货币周四上涨，因强劲的就业和楼市数据证实美国 经济成长强劲，但美元兑欧元下滑。 在欧洲央行总裁德拉吉记者会后欧元一度走软，德拉吉指出，通胀压力不大，欧洲需要 进一步货币政策的扶助。 欧洲央行宣布维持负利率政策，并继续创纪录的购买资产步幅，以刺激低迷的经济成长 。 在德拉吉讲话期间，欧元兑美元 曾跌穿1.06美元，德拉吉指欧元区经济复苏“受 到结构性改革步伐迟滞的拖累”，称仍需要“非常大规模”的货币政策刺激措施。 随着投资人认真分析德拉吉的声明，并认识到政策并未改变后，欧元反弹。纽约尾盘， 欧元兑美元升0.25%，报1.0658美元。 “都是被德拉吉吓的，”Merk Hard Currency Fund总裁兼投资组合经理人Axel Merk称 ，“他用他的信誉令欧元跌了几个小时。依我看，这是目光短浅的