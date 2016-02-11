日本已公布经济指标--2016/2/11

路透专访：伊拉克称在该国运营的多数国际大型油企都参与了OPEC减产协议
路透伦敦1月23日 - 伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)周一称，大部分在伊拉克境内运营的国际大型油企都在减产，落实石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国为帮助平衡油市而达成的减产协议。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r -0.2% r 2月14日 -0.3% 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.1% +0.1% 2月25日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +0.1% +0.1% 2月25日 -- 工业生产(m/m) 12月 -1.4% p -0.9% r 2月15日 -- 失业率 12月 3.3% @ 3.3% @ 2月29日 -- 贸易收支(亿日圆) 12月 顺差1,402 逆差3,797 2月17日 -- 所有家庭实质支出(y/y) 12月 -4.4% -2.9% 2月29日 -- 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看日本经济数据相关资料，可点选
路透伦敦1月23日 - 伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)周一称，大部分在伊拉克境内运营的国际大型油企都在减产，落实石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国为帮助平衡油市而达成的减产协议。
国际铜业研究组织(ICSG) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
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