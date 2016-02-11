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货币新闻 | 2016年 2月 11日 星期四 10:15 BJT

芝加哥期市：玉米期货连跌第七日，接近一个月低点

近月小麦 几无变动，报每蒲式耳4.61-1/2美元，上日收高0.82%。

美国农业部周二称，今年全球小麦供应将达到纪录水平，因中国和印度消费量下滑。

俄罗斯农业监督机构Rosselkhoznadzor一位发言人周三对路透说，俄罗斯将自2月15日起禁止从美国进口玉米和大豆。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 461.00 -0.25 -0.05% -10.79% 544.08 37

CBOT玉米 359.75 -0.50 -0.14% -13.00% 410.09 28

CBOT大豆 862.75 0.50 +0.06% -13.34% 983.58 36

CBOT稻米 $11.06 -$0.07 -0.63% +0.50% $10.57 49

美国原油 $26.99 -$0.46 -1.68% -45.13% $54.57 26

汇率

欧元/美元 $1.130 $0.032 +2.94% +3.39%

美元/澳元 0.712 -0.023 -3.18% -3.46%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译/审校 王兴亚/李婷仪/戴素萍)

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