芝加哥期市：玉米期货连跌第七日，接近一个月低点

美国股市：小幅收跌，投资者在特朗普宣誓就职前保持谨慎
“很多人都声称要在特朗普就职时卖出，因为他的那些政策计划势必得花上很长的时间才能获得通过...所以市况似已停滞并且处于整固，”纽约Boston Private Wealth首席市场分析师Robert Pavlik说。
近月小麦 几无变动，报每蒲式耳4.61-1/2美元，上日收高0.82%。
美国农业部周二称，今年全球小麦供应将达到纪录水平，因中国和印度消费量下滑。
俄罗斯农业监督机构Rosselkhoznadzor一位发言人周三对路透说，俄罗斯将自2月15日起禁止从美国进口玉米和大豆。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 461.00 -0.25 -0.05% -10.79% 544.08 37
CBOT玉米 359.75 -0.50 -0.14% -13.00% 410.09 28
CBOT大豆 862.75 0.50 +0.06% -13.34% 983.58 36
CBOT稻米 $11.06 -$0.07 -0.63% +0.50% $10.57 49
美国原油 $26.99 -$0.46 -1.68% -45.13% $54.57 26
汇率
欧元/美元 $1.130 $0.032 +2.94% +3.39%
美元/澳元 0.712 -0.023 -3.18% -3.46%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译/审校 王兴亚/李婷仪/戴素萍)
“很多人都声称要在特朗普就职时卖出，因为他的那些政策计划势必得花上很长的时间才能获得通过...所以市况似已停滞并且处于整固，”纽约Boston Private Wealth首席市场分析师Robert Pavlik说。
* 美国公布强劲数据后美元上涨 * 欧洲央行总裁德拉吉记者会后欧元下滑，之后反弹 * 美元兑加元和日圆守住涨幅 (新增收盘汇率表格) 路透纽约1月19日 - 美元兑多数主要货币周四上涨，因强劲的就业和楼市数据证实美国 经济成长强劲，但美元兑欧元下滑。 在欧洲央行总裁德拉吉记者会后欧元一度走软，德拉吉指出，通胀压力不大，欧洲需要 进一步货币政策的扶助。 欧洲央行宣布维持负利率政策，并继续创纪录的购买资产步幅，以刺激低迷的经济成长 。 在德拉吉讲话期间，欧元兑美元 曾跌穿1.06美元，德拉吉指欧元区经济复苏“受 到结构性改革步伐迟滞的拖累”，称仍需要“非常大规模”的货币政策刺激措施。 随着投资人认真分析德拉吉的声明，并认识到政策并未改变后，欧元反弹。纽约尾盘， 欧元兑美元升0.25%，报1.0658美元。 “都是被德拉吉吓的，”Merk Hard Currency Fund总裁兼投资组合经理人Axel Merk称 ，“他用他的信誉令欧元跌了几个小时。依我看，这是目光短浅的