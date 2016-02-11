《全球主要央行动态》--2月4日-11日

以下所列为上周四下午至本周四上午(2月4日-11日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦在美国国会表示，美联储不太可能逆转在今年进一步升息的计划，不过信用市场收紧、金融市场震荡和中国经济增长状况仍不确定，为美国经济带来风险。

美联储表示，美国金融体系为抵御不利因素做好了充分准备，股市下滑或正在让美国资产市场变得更为健康。美联储也指出，美国资产价格大跌以及债务证券价格重新定价，已经使估值处于更健康的状态。

**欧洲**

欧洲央行执委普雷特称，金融危机的严重程度需要央行采取非常对策。他并称，欧元区的制度建设不完整，尤其是欠缺一体化的银行体系，有时严重影响危机管理。

欧洲央行管理委员会委员维勒鲁瓦德加洛称，央行应对通缩的战斗还未结束，将通胀带回正常水准关乎央行信誉。

欧洲央行执委科尔称欧洲央行力求使欧元区不受全球经济放缓冲击，欧元区经济复苏主要受欧洲央行行动和低油价驱动，必要时将采取进一步行动提振通胀。他并称，新兴市场货币有进一步贬值的风险，需要协同行动。

**日本**

日本央行会议总结显示，央行上个月对于是否采用负利率展开热烈讨论，持异议者认为经济情况没有坏到采取这类极端举措的程度。一位委员在会议上表示，日本经济活动和物价维持稳定情况，而金融市场近来的不稳定情况并不是很严重。此刻，央行无需实施额外的货币宽松举措。

**加拿大**

加拿大央行副总裁连恩称没有必要实施负利率，美联储加息对加拿大有重大影响。连恩称，加拿大央行不必跟着美联储升息，在货币政策上有独立性。鉴于油价压力，对伊朗解除国际制裁会对加拿大经济构成下行风险。 他并称，货币政策不能在维护金融稳定方面承担主要责任，利率工具不适合解决个别经济领域的失衡。

**澳洲**

澳洲央行认为未来一年经济增长低于趋势水平且通胀温和，但表示降息与否将取决于就业市场是否出现恶化，以及近来金融市场动荡是否表明全球经济趋弱。在周五公布的66页货币政策季度报告中，澳洲央行强调就业市场意外强劲，这促使其调降失业率预估。

**大中华区**

中国央行发布2015年四季度货币政策执行报告称，继续实施稳健的货币政策，保持松紧适度，适时预调微调，做好供给侧结构性改革中的总需求管理，为结构性改革营造中性适度的货币金融环境；进一步完善调控模式，强化价格型调节和传导机制，疏通货币政策向实体经济的传导渠道，着力解决经济金融运行中的突出问题。

台湾央行公布，农历春节前最后一个营业日的新台币最高发行余额达2兆2,339亿台币，较去年增加5.04%，续创历史新高。不愿具名央行官员称，过去五年农历春节最后一个营业日的通货发行平均增数为1,250亿台币，今年仅增1,071亿，增数略低于平均数。

**其他地区**

俄罗斯央行表示，对于4月1日以后对企业发放的外币贷款，以及4月1日以后所做的硬通货计价债务工具投资，计划将其风险系数提高至1.1，以控制银行业的风险。

(完)

国际主要央行公开市场操作一览............

央行相关消息.................................

全球主要央行会议预告..........................

全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......