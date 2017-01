《美国上市公司业绩公布日程表》--2月11日至2月18日

汤森路透2月11日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明,均为GMT时间 ;AMC-美国盘后;BMO-美国盘前;NTS-具体时间未定): 开始日期 结束日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2016年2月11日 NTS TRIP.OQ Q4 2015 TripAdvisor Inc 2016年2月11日 BMO MOS.N Q4 2015 Mosaic Co 2016年2月11日 BMO PEP.N Q4 2015 百事可乐(PepsiCo) 2016年2月11日 BMO RAI.N Q4 2015 Reynolds American Inc 2016年2月11日 BMO BWA.N Q4 2015 BorgWarner Inc 2016年2月11日 BMO FLIR.OQ Q4 2015 FLIR Systems Inc 2016年2月11日 BMO TAP.N Q4 2015 Molson Coors Brewing Co 2016年2月11日 BMO K.N Q4 2015 Kellogg Co 2016年2月11日 BMO CCE.N Q4 2015 Coca-Cola Enterprises Inc 2016年2月11日 BMO ALLE.N Q4 2015 Allegion PLC 2016年2月11日 BMO NLSN.N Q4 2015 Nielsen Holdings PLC 2016年2月11日 11:30 AAP.N Q4 2015 Advance Auto Parts Inc 2016年2月11日 AMC ATVI.OQ Q4 2015 Activision Blizzard Inc 2016年2月11日 AMC AIG.N Q4 2015 美国国际集团 2016年2月11日 AMC DVA.N Q4 2015 DaVita HealthCare Partners Inc 2016年2月11日 2016年2月15 AMC GAS.N Q4 2015 AGL Resources Inc 日 2016年2月11日 AMC RSG.N Q4 2015 Republic Services Inc 2016年2月11日 AMC CBS.N Q4 2015 CBS Corp 2016年2月11日 AMC VRSN.OQ Q4 2015 Verisign Inc 2016年2月11日 AMC DNB.N Q4 2015 Dun & Bradstreet Corp 2016年2月11日 AMC WYNN.OQ Q4 2015 Wynn Resorts Ltd 2016年2月12日 BMO VTR.N Q4 2015 Ventas Inc 2016年2月12日 BMO XRAY.OQ Q4 2015 DENTSPLY International Inc 2016年2月12日 BMO IPG.N Q4 2015 Interpublic Group of Companies Inc 2016年2月16日 BMO HRL.N Q1 2016 荷美尔 2016年2月16日 BMO TGNA.N Q4 2015 Tegna Inc 2016年2月16日 BMO GPC.N Q4 2015 Genuine Parts Co 2016年2月16日 BMO ZTS.N Q4 2015 Zoetis Inc 2016年2月16日 BMO BXLT.N Q4 2015 Baxalta Inc 2016年2月16日 AMC DVN.N Q4 2015 Devon Energy Corp 2016年2月16日 AMC ESRX.OQ Q4 2015 Express Scripts Holding Co 2016年2月16日 AMC VNO.N Q4 2015 Vornado Realty Trust 2016年2月16日 AMC FE.N Q4 2015 FirstEnergy Corp 2016年2月16日 AMC A.N Q1 2016 安捷伦科技 2016年2月16日 AMC PSA.N Q4 2015 Public Storage 2016年2月16日 AMC CERN.OQ Q4 2015 Cerner Corp 2016年2月16日 AMC FTI.N Q4 2015 FMC Technologies Inc 2016年2月16日 AMC XEC.N Q4 2015 Cimarex Energy Co 2016年2月17日 BMO HST.N Q4 2015 Host Hotels & Resorts Inc 2016年2月17日 BMO PCLN.OQ Q4 2015 Priceline Group Inc 2016年2月17日 2016年2月22 BMO PWR.N Q4 2015 Quanta Services Inc 日 2016年2月17日 2016年2月22 BMO PDCO.OQ Q3 2016 Patterson Companies Inc 日 2016年2月17日 BMO PGR.N Q4 2015 Progressive Corp 2016年2月17日 BMO PGR.N January 2016 Progressive Corp 2016年2月17日 BMO NBL.N Q4 2015 Noble Energy Inc 2016年2月17日 BMO GRMN.OQ Q4 2015 Garmin Ltd 2016年2月17日 BMO DPS.N Q4 2015 Dr Pepper Snapple Group Inc 2016年2月17日 13:00 ADI.OQ Q1 2016 Analog Devices Inc 2016年2月17日 AMC NEM.N Q4 2015 Newmont Mining Corp 2016年2月17日 AMC WMB.N Q4 2015 Williams Companies Inc 2016年2月17日 AMC MRO.N Q4 2015 Marathon Oil Corp 2016年2月17日 AMC NTAP.OQ Q3 2016 NetApp Inc 2016年2月17日 AMC MAR.OQ Q4 2015 万豪国际(Marriott International) 2016年2月17日 AMC NVDA.OQ Q4 2016 NVIDIA Corp 2016年2月17日 AMC CF.N Q4 2015 CF Industries Holdings Inc 2016年2月18日 BMO HOT.N Q4 2015 Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc 2016年2月18日 BMO LH.N Q4 2015 Laboratory Corporation of America Holdings 2016年2月18日 BMO ETR.N Q4 2015 Entergy Corp 2016年2月18日 BMO NI.N Q4 2015 NiSource Inc 2016年2月18日 BMO HCN.N Q4 2015 Welltower Inc 2016年2月18日 BMO SCG.N Q4 2015 SCANA Corp 2016年2月18日 BMO PCG.N Q4 2015 PG&E Corp 2016年2月18日 BMO WM.N Q4 2015 Waste Management Inc 2016年2月18日 BMO CPGX.N Q4 2015 Columbia Pipeline Group Inc 2016年2月18日 12:00 DUK.N Q4 2015 Duke Energy Corp 2016年2月18日 12:00 WMT.N Q4 2016 沃尔玛(Wal-Mart) 2016年2月18日 12:00 DISCK.OQ Q4 2015 Discovery Communications Inc 2016年2月18日 AMC ED.N Q4 2015 Consolidated Edison Inc 2016年2月18日 AMC FLS.N Q4 2015 Flowserve Corp 2016年2月18日 AMC JWN.N Q4 2015 Nordstrom 2016年2月18日 AMC AMAT.OQ Q1 2016 应用材料(Applied Materials) 2016年2月18日 AMC EQIX.OQ Q4 2015 Equinix Inc 2016年2月18日 AMC FLR.N Q4 2015 Fluor Corp 注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 新兴市场重要经济事件预告 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 日本重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (整理 郑茵 审校 徐文焰)