美国个股：雅虎展开裁员15%的计划，首波裁撤107人

美国股市：小幅收跌，投资者在特朗普宣誓就职前保持谨慎
“很多人都声称要在特朗普就职时卖出，因为他的那些政策计划势必得花上很长的时间才能获得通过...所以市况似已停滞并且处于整固，”纽约Boston Private Wealth首席市场分析师Robert Pavlik说。
路透旧金山2月10日 - 雅虎 周三宣布将裁员107人，这是该公司预计裁撤逾1,500工作岗位计划的第一波行动。
雅虎在提交至加州就业发展部门的通知中说，本次裁员将自4月11日起生效，遭解聘员工提前60日收到通知。裁员对象遍布各部门与各层级。
雅虎股价周三收涨1.04%，报27.10美元。今年迄今下跌约18.5%。
雅虎首席执行官梅耶尔(Marissa Mayer)本月公布公司第四季财报时说，将在重整核心网路业务策略中裁撤约15%员工。
根据官网，雅虎至去年6月30日为止有约11,000员工。(完) (编译 李婷仪 审校 王丽鑫)
“很多人都声称要在特朗普就职时卖出，因为他的那些政策计划势必得花上很长的时间才能获得通过...所以市况似已停滞并且处于整固，”纽约Boston Private Wealth首席市场分析师Robert Pavlik说。
* 美国公布强劲数据后美元上涨 * 欧洲央行总裁德拉吉记者会后欧元下滑，之后反弹 * 美元兑加元和日圆守住涨幅 (新增收盘汇率表格) 路透纽约1月19日 - 美元兑多数主要货币周四上涨，因强劲的就业和楼市数据证实美国 经济成长强劲，但美元兑欧元下滑。 在欧洲央行总裁德拉吉记者会后欧元一度走软，德拉吉指出，通胀压力不大，欧洲需要 进一步货币政策的扶助。 欧洲央行宣布维持负利率政策，并继续创纪录的购买资产步幅，以刺激低迷的经济成长 。 在德拉吉讲话期间，欧元兑美元 曾跌穿1.06美元，德拉吉指欧元区经济复苏“受 到结构性改革步伐迟滞的拖累”，称仍需要“非常大规模”的货币政策刺激措施。 随着投资人认真分析德拉吉的声明，并认识到政策并未改变后，欧元反弹。纽约尾盘， 欧元兑美元升0.25%，报1.0658美元。 “都是被德拉吉吓的，”Merk Hard Currency Fund总裁兼投资组合经理人Axel Merk称 ，“他用他的信誉令欧元跌了几个小时。依我看，这是目光短浅的