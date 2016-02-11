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市场报道 | 2016年 2月 11日 星期四 10:54 BJT

美国个股：雅虎展开裁员15%的计划，首波裁撤107人

路透旧金山2月10日 - 雅虎 周三宣布将裁员107人，这是该公司预计裁撤逾1,500工作岗位计划的第一波行动。

雅虎在提交至加州就业发展部门的通知中说，本次裁员将自4月11日起生效，遭解聘员工提前60日收到通知。裁员对象遍布各部门与各层级。

雅虎股价周三收涨1.04%，报27.10美元。今年迄今下跌约18.5%。

雅虎首席执行官梅耶尔(Marissa Mayer)本月公布公司第四季财报时说，将在重整核心网路业务策略中裁撤约15%员工。

根据官网，雅虎至去年6月30日为止有约11,000员工。(完) (编译 李婷仪 审校 王丽鑫)

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