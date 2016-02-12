更正-****主要国家经济指标预测--2月12日****

路透基点：长华电材五年期贷款规模调降至68.5亿台币--TRLPC
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，长华电材股份有限公司及关系企业长华科技的五年期贷款规模，从70亿台币的目标调降至68.5亿台币。该贷款用于支持他们以1.41亿美元收购新加坡SH亚太(SHAP)的交易。
(因数据有误，兹删除2月11日新西兰食品价格指数、日本投资外国债券和外国投资日本股票的预估值) 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月12日(五) 0030 澳洲房屋融资 12月 +3.0% +1.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 0200 澳洲汤森路透/益普索主要消费者信心指数 2月 -- 51.20 0200 日本汤森路透/益普索主要消费者信心指数 2月 -- 42.00 0200 韩国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 2月 -- 36.90 0630 法国非农就业岗位 第四季修正值 -- 持平 0700 德国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季初值 +0.3% +0.3% (较上年同期) +2.3% +1.8% 0700 德国CPI(较前月) 1月终值 -0.8% -0.8% (较上年同期) +0.5% +0.5% 0700 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 1月 -- -0.8% (较上年同期) -- -1.0% 0900 意大利GDP(较前季) 第四季初值 +0.3% +0.2% (较上年同期) +1.2% +0.8% 0930 英国建筑业产出(较前月) 12月 +1.5% -0.5% (较上年同期) +0.7% -1.1% 1000 欧元区GDP(较前季) 第四季初值 +0.3% +0.3% (较上年同期) +1.5% +1.6% 1000 欧元区工业生产(较前季) 12月 +0.3% -0.7% (较上年同期) +0.8% +1.1% 1330 美国进口物价(较前月) 1月 -1.4% -1.2% 出口物价(较前月) -0.9% -1.1% 1330 美国零售销售(较前月) 1月 +0.1% -0.1% 扣除汽车的零售销售(较前月) 持平 -0.1% 1455 美国路透/密西根大学消费者信心指数 2月初值 92.0 92.0 现况指数 105.0 106.4 预期指数 82.0 82.7 1500 美国企业库存(较前月) 12月 +0.1% -0.2% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 2月11日(四) 0001 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 1月 正49 正52 0815 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 -0.4% -0.4% (较上年同期) -1.3% -1.3% 1100 意大利汤森路透/益普索主要消费者信心指数 2月 35.7 -- 1100 法国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 2月 38.3 -- 1100 德国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 2月 55.2 -- 1100 英国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 2月 52.1 -- 1330 美国一周初请失业金人数 2月6日当周 26.9 28.1 1330 加拿大新屋价格指数 12月 +0.1% +0.2% 2145 新西兰食品价格指数 1月 +2% -- 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 买超14,540 -- 外国投资日本股票(亿日圆) 卖超6,104 -- (完)
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，长华电材股份有限公司及关系企业长华科技的五年期贷款规模，从70亿台币的目标调降至68.5亿台币。该贷款用于支持他们以1.41亿美元收购新加坡SH亚太(SHAP)的交易。
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涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 360.63 -0.38 -0.11 +3.16 349.57 新加坡 3008.22 8.00 +0.27 +4.42 2880.76 马来西亚 1666.51 1.49 +0.09 +1.51 1641.73 泰国 1554.88 -5.95 -0.38 +0.77 1542.94 印尼 5298.95 4.16 +0.08 +0.04 5296.71 菲律宾 7246.08 89.72 +1.25 +5.93 6840.64