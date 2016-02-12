版本:
中国
亚洲 | 2016年 2月 12日 星期五 11:41 BJT

更正-****主要国家经济指标预测--2月12日****

(因数据有误，兹删除2月11日新西兰食品价格指数、日本投资外国债券和外国投资日本股票的预估值)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值      前值
    
    2月12日(五)
    0030 澳洲房屋融资                                 12月       +3.0%     +1.8%
             投资性房屋融资                                        --      +0.7%
    0200 澳洲汤森路透/益普索主要消费者信心指数         2月         --      51.20    
    0200 日本汤森路透/益普索主要消费者信心指数         2月         --      42.00
    0200 韩国汤森路透/益普索主要消费者信心指数         2月         --      36.90    
    0630 法国非农就业岗位                     第四季修正值         --       持平
    0700 德国国内生产总值(GDP)(较前季)          第四季初值       +0.3%     +0.3%
                              (较上年同期)                       +2.3%     +1.8%
    0700 德国CPI(较前月)                           1月终值       -0.8%     -0.8%
                (较上年同期)                                     +0.5%     +0.5%
    0700 德国趸售(批发)物价指数(较前月)                1月        --       -0.8%
                               (较上年同期)                       --       -1.0%    
    0900 意大利GDP(较前季)                      第四季初值       +0.3%     +0.2%
                  (较上年同期)                                   +1.2%     +0.8%
    0930 英国建筑业产出(较前月)                       12月       +1.5%     -0.5%
                       (较上年同期)                              +0.7%     -1.1%
    1000 欧元区GDP(较前季)                      第四季初值       +0.3%     +0.3%
                  (较上年同期)                                   +1.5%     +1.6%
    1000 欧元区工业生产(较前季)                       12月       +0.3%     -0.7%
                       (较上年同期)                              +0.8%     +1.1%    
    1330 美国进口物价(较前月)                           1月      -1.4%     -1.2%
             出口物价(较前月)                                    -0.9%     -1.1%
    1330 美国零售销售(较前月)                           1月      +0.1%     -0.1%
             扣除汽车的零售销售(较前月)                           持平     -0.1%
    1455 美国路透/密西根大学消费者信心指数          2月初值       92.0      92.0
                                  现况指数                       105.0     106.4
                                  预期指数                        82.0      82.7
    1500 美国企业库存(较前月)                          12月      +0.1%     -0.2%    
          
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       现值       预估值
    
    2月11日(四)
    0001 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值              1月        正49        正52
    0815 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)               1月       -0.4%       -0.4%
                               (较上年同期)                      -1.3%       -1.3%
    1100 意大利汤森路透/益普索主要消费者信心指数       2月        35.7         --
    1100 法国汤森路透/益普索主要消费者信心指数         2月        38.3         --
    1100 德国汤森路透/益普索主要消费者信心指数         2月        55.2         --
    1100 英国汤森路透/益普索主要消费者信心指数         2月        52.1         --
    1330 美国一周初请失业金人数                 2月6日当周        26.9        28.1
    1330 加拿大新屋价格指数                           12月       +0.1%       +0.2%
    2145 新西兰食品价格指数                            1月         +2%         --
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                    前周   买超14,540         --
         外国投资日本股票(亿日圆)                            卖超6,104         --
    (完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐