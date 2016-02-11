路透基点：硕河开发签订101.1亿台币七年期贷款--TRLPC

路透香港2月5日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，硕河开发股份有限公司的101.1亿台币(3.04亿美元)七年期定期贷款案已结案。所筹资金用于建设台北一处商业房地产项目。

中国信托商业银行为贷款的牵头行兼簿记行、以及额度分配行。贷款另外还吸引到九家银行参与。

这笔子弹式贷款于周三签署，利率为较台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码210个基点。税前利率下限设为2.5%。承贷超过20亿台币的银行将获得牵头行头衔和25个基点的前端费；承贷10-20亿台币的银行可获得20个基点的前端费。

硕河开发股份有限公司的母公司子乐开发股份有限公司(Green Heaven Investments Limited)为贷款担保人。

两家公司于去年10月斥资151.23亿台币，买下中国信托商业银行位于台北市信义区松寿路的旧总部大楼的95%权益，中国信托商业银行保留5%的权益。该大楼将被拆除，并新建一处商业房地产项目。