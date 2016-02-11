韩国金融市场：韩股因全球压力大幅下滑，韩元持坚

0230GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 跌2.5%，至1,870.85点。
“由于欧洲和日本银行类股近来大幅下跌，市场今日防守姿态似乎非常明显，”韩亚大投证券的股市分析师Lee Jae-man说。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周三在美国国会表示，她预期美国经济增长状况仍将令美联储得以推进“循序渐进”的升息计划，但她的言论中对美联储政策选项保持开放态度。
大盘全线下跌，所有分类指数均挫跌。下跌股与上涨股家数比接近10比1。
三星电子 下跌2.9%，现代汽车 跌1.5%。
截至中午，外资卖超韩股743亿韩元，拖累了大盘。
韩元兑美元 收窄稍早涨幅，叶伦之前暗示可能要过很长一段时间才会进行下次升息，推动美元下跌。
韩元兑美元 涨0.1%至1,195.8韩元，之前一度涨0.6%。
三年期公债3月期货 涨0.20点至110.36。
0230GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,195.8 1,197.4
日圆/韩元 10.5946/020 10.4762
韩国公债期货 * 110.36 110.16
韩国综合股价指数 1,870.85 1,917.79
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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(编译 刘秀红/汪红英；审校 王丽鑫/龚芳)