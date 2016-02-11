美国与加拿大经济指标预测--2月12日-2月19日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
2月8日当周
2月12日(五)
1330 美国进口物价(较前月) 1月 -1.4% -1.2%
出口物价(较前月) -0.9% -1.1%
1330 美国零售销售(较前月) 1月 +0.1% -0.1%
扣除汽车的零售销售(较前月) 持平 -0.1%
1455 美国路透/密西根大学消费者信心指数 2月初值 92.0 92.0
现况指数 105.0 106.4
预期指数 82.0 82.7
1500 美国企业库存(较前月) 12月 +0.1% -0.2%
2月15日当周
2月15日(一)
暂无重要经济数据公布
2月16日(二)
1330 加拿大制造业销售(较前月) 12月 -- +1.0%
1330 美国纽约联储制造业指数 2月 负9.50 负19.37
1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 2月 61 60
2100 美国整体净资本流动(亿美元) 12月 -- 净流出32
外国购买美国公债(亿美元) -- 净买入384
2月17日(三)
1330 美国房屋开工年率(万户) 1月 117.5 114.9
建筑许可年率(万户) 120.0 120.4
1330 美国生产者物价指数(PPI)最终需求(较上年同期) 1月 -- -1.0%
(较前月) -0.2% -0.2%
扣除食品与能源的PPI(较上年同期) -- +0.3%
(较前月) +0.1% +0.1%
扣除食品、能源与贸易的PPI(较上年同期) -- +0.3%
(较前月) -- +0.2%
1415 美国工业生产(较前月) 1月 +0.3% -0.4%
产能利用率 76.6% 76.5%
制造业产出(较前月) -- -0.1%
2月18日(四)
1330 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 12月 -- +1.8%
1330 美国费城联邦储备银行制造业指数 2月 负2.9 负3.5
1500 美国领先指标(较前月) 1月 -0.2% -0.2%
2月19日(五)
1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 -- -0.5%
(较上年同期) -- +1.6%
央行核心CPI(较前月) -- -0.4%
(较上年同期) -- +1.9%
1330 加拿大零售销售(较前月) 12月 -- +1.7%
扣除汽车的零售销售(较前月) -- +1.1%
1330 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 -0.1% -0.1%
未经季节调整的CPI(较上年同期) -- +0.7%
经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.1%
未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +2.1% +2.1%
每周平均实质所得(较前月) -- +0.1%
1630 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 1月 -- +0.1%(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 许娜；审校 张涛)
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