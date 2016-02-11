美国个股：波音称将在商用飞机部门裁员，以降低成本

路透西雅图2月10日 - 波音 周三称， 将在旗下商用飞机部门裁员，以化解在降低成本及与空中客车(Airbus,空中巴士) 竞争方面的巨大压力，即使行业处于繁荣状态。

波音和空中客车均在以创纪录的速度出厂飞机，并计划在未来几年增产，以消化已积累到未来七、八年的积压订单。

但去年两家飞机制造商取得的新订单中，空中客车占比57%。而波音第四季度的营业利润率由上年同期的9.3%降至3.5%，影响因素包括生产787梦幻客机(Dreamliner)的高成本，以及为747巨型飞机销售放缓所计提的一笔费用。

“要想赢在市场，助力我们的成长，并且实现稳健运行，我们将采取各种措施来降低飞机设计和建造成本，这其中就包括评估商用飞机部门的聘用情况，”波音商用飞机部分主管Ray Conner在员工网络直播中宣布裁员消息后表示。

“我们将最先从高管和经理级别着手裁员。”

Conner还表示， 波音今年可能决定开发可填补737和787机型之间空缺的新机型，与空中客车在同一规模领域展开竞争。