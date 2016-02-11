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货币新闻 | 2016年 2月 11日 星期四 14:15 BJT

国际油市：油价下跌，受美国库欣原油库存创纪录及全球经济担忧拖累

美国能源资料协会(EIA)周三发布的报告显示，美国俄克拉荷马州库欣的原油库存升至接近6,500万桶的纪录高位。

美国的《Schork Report》报告称，冬季取暖季临近结束，原油需求呈现季节性下滑，这也令油市承压。

高盛在给客户的研究报告中表示，石油供应过剩，加上中国经济放缓，这意谓着直到下半年前油价仍将处于低位。

“中国经济增长风险及油价下跌的风险...发生的比预期来得快，”该行表示。

“我们预计在2016年下半年前，油价将持续在每桶20-40美元间震荡，市场将极为波动且缺乏明确的走势方向，”高盛补充道。

亚洲市场成交仍然较低，因为期一周的中国春节假期影响，而且日本也正值公共假期。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 汪红英/刘秀红；审校 高琦/王丽鑫)

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