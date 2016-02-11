印度经济：卢比和国内股市的跌幅都不算特别大--财政部高级官员

全球金市：金价持稳，因美元和美债收益率削减涨幅
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
路透新德里2月11日 - 一位印度财政部的高级官员周四表示，印度卢比兑美元的下跌并不是特别大，卢比的表现相对不错。
财政部经济事务秘书Shaktikanta Das说，尽管卢比兑美元自去年4月以来下跌了6.5%，但兑欧元和日圆都是上涨的，兑英镑的表现也较好。
Das在即将于2月29日公布的联邦预算案之前，淡化印度股市低迷的影响。目前印度股市已将莫迪2014年5月就任总理以后录得的涨幅回吐得一干二净。
他表示，印度股市的表现相对良好，其下跌主要是受到了全球趋势的拖累。(完)
(编译 王洋; 审校 高琦)
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
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