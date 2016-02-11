欧股业绩：法国兴业银行第四季净利增幅不及预期，因提高诉讼拨备

路透巴黎2月11日 - 法国兴业银行第四季净利增幅低于预期，此前该行为诉讼成本增加拨备4亿欧元(4.504亿美元)。

法国兴业银行正在展开一项内部调查，调查法兴为美国制裁名单上某些国家的实体所进行的美元转账。

该行称，截至2015年底，诉讼拨备总计17亿欧元，但没有对拨备增多做出精确的解释。

该行周四称，集团第四季净利增至6.56亿欧元，上年同期为5.49亿欧元。这低于路透调查的平均预估值6.63亿欧元。

法国零售银行当季表现强劲，受益于贷款需求增长及存款增多，但国际零售业务表现不济，加之固定收益交易业务下滑，导致该行整体营收下降1.2%至60.5亿欧元。

分析师此前的预期为下降逾5%。