欧股业绩：法国兴业银行第四季净利增幅不及预期，因提高诉讼拨备

欧洲股市：微幅收低，Zodiac Aerospace获收购后股价暴涨
路透伦敦/米兰1月19日 - 欧洲股市周四下滑，但法国航空座椅生产商Zodiac Aerospace's 获Safran 提出以90亿美元收购后股价暴涨22.8%。
路透巴黎2月11日 - 法国兴业银行第四季净利增幅低于预期，此前该行为诉讼成本增加拨备4亿欧元(4.504亿美元)。
法国兴业银行正在展开一项内部调查，调查法兴为美国制裁名单上某些国家的实体所进行的美元转账。
该行称，截至2015年底，诉讼拨备总计17亿欧元，但没有对拨备增多做出精确的解释。
该行周四称，集团第四季净利增至6.56亿欧元，上年同期为5.49亿欧元。这低于路透调查的平均预估值6.63亿欧元。
法国零售银行当季表现强劲，受益于贷款需求增长及存款增多，但国际零售业务表现不济，加之固定收益交易业务下滑，导致该行整体营收下降1.2%至60.5亿欧元。
分析师此前的预期为下降逾5%。
由于第四季拨出额外2.3亿欧元，用于支付在企业和投资银行领域的预期损失，该行净风险成本上升约30%至11亿欧元，高于上年同期的2,800万欧元。(完) (编译 刘秀红；审校 蔡美珍)
路透伦敦/米兰1月19日 - 欧洲股市周四下滑，但法国航空座椅生产商Zodiac Aerospace's 获Safran 提出以90亿美元收购后股价暴涨22.8%。
路透伦敦1月19日 - 英镑兑欧元周四触及10日高位，因欧洲央行总裁德拉吉发表谨慎的言论，英镑兑美元在之前几天因英国退欧问题经历了一番大起大落后今日回稳。
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