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亚洲 | 2016年 2月 12日 星期五 08:48 BJT

《香港重要政经日程》--2月12日-2月29日

================== 今日重要政经消息=================

2月12日（周五）

-- 卓亚资本 公布中期业绩。

-- 众彩股份 公布中期业绩。

--13:00 太古地产 旗下太古广场新春醒狮表演。

================== 近期重要政经消息=================

2月15日（周一）　

-- 公布1月底外汇基金境外资产。

-- 东亚银行 公布全年业绩。

--11:00 2015年第四季星展人民币动力指数电话会议。

--13:30 东亚银行 业绩发布会。

2月16日（周二）

--10:00 冠捷科技 股东特别大会。

--11:30 毕马威香港财政预算案回顾与展望记者会。

--15:00 联合光伏 股东特别大会。

2月17日（周三）

-- 阳光房地产投资信托基金 公布中期业绩。

--11:30 新世界发展 股东特别大会。

--12:15 新世界中国 股东特别大会。

2月18日（周四）

-- 美高梅中国 公布全年业绩。

-- 朗廷 公布全年业绩。

-- 瑞东集团 公布全年业绩。

--10:00 吉利汽车 股东特别大会。

--10:00 昆仑能源 股东特别大会。

2月19日（周五）

-- 合景泰富 公布全年业绩。

-- 国浩集团 公布中期业绩。

--11:00 五龙电动车 股东特别大会。

2月22日（周一）

-- 汇丰控股 公布全年业绩。

-- 恒生银行 公布全年业绩。

-- 时代地产 公布全年业绩。

-- 新创建 公布中期业绩。

2月23日（周二）

-- 公布1月份消费物价指数（CPI）。

-- 公布11-1月失业率。

-- 渣打集团 公布全年业绩。

-- 思捷环球 公布中期业绩。

-- 新世界发展 公布中期业绩。

-- 越秀房产信托基金 公布全年业绩。

--09:00 2016证监会论坛。

--11:00 酷派集团 股东特别大会。

2月24日（周三）

-- 香港2016-17年度财政预算案。

-- 公布香港2015年第四季GDP。

-- 达利食品 公布全年业绩。

-- 玖龙纸业 公布中期业绩。

--09:30 中国信达 在中国举行股东特别大会。

2月25日（周四）

-- 公布1月份进出口数字。

-- 友邦保险 公布全年业绩。

2月26日（周五）

-- 新鸿基地产 公布中期业绩。

2月29日（周一）

-- 公布1月份M-3货币供应统计。

-- 公布1月底人民币存款数字。

-- 公布1月底外汇基金总资产数字。

-- 光大国际 公布全年业绩。

-- 中电控股 公布全年业绩。

注：1. “*”代表新增。

2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）

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