《香港重要政经日程》--2月12日-2月29日

路透基点：长华电材五年期贷款规模调降至68.5亿台币--TRLPC
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，长华电材股份有限公司及关系企业长华科技的五年期贷款规模，从70亿台币的目标调降至68.5亿台币。该贷款用于支持他们以1.41亿美元收购新加坡SH亚太(SHAP)的交易。
================== 今日重要政经消息=================
2月12日（周五）
-- 卓亚资本 公布中期业绩。
-- 众彩股份 公布中期业绩。
--13:00 太古地产 旗下太古广场新春醒狮表演。
================== 近期重要政经消息=================
2月15日（周一）
-- 公布1月底外汇基金境外资产。
-- 东亚银行 公布全年业绩。
--11:00 2015年第四季星展人民币动力指数电话会议。
--13:30 东亚银行 业绩发布会。
2月16日（周二）
--10:00 冠捷科技 股东特别大会。
--11:30 毕马威香港财政预算案回顾与展望记者会。
--15:00 联合光伏 股东特别大会。
2月17日（周三）
-- 阳光房地产投资信托基金 公布中期业绩。
--11:30 新世界发展 股东特别大会。
--12:15 新世界中国 股东特别大会。
2月18日（周四）
-- 美高梅中国 公布全年业绩。
-- 朗廷 公布全年业绩。
-- 瑞东集团 公布全年业绩。
--10:00 吉利汽车 股东特别大会。
--10:00 昆仑能源 股东特别大会。
2月19日（周五）
-- 合景泰富 公布全年业绩。
-- 国浩集团 公布中期业绩。
--11:00 五龙电动车 股东特别大会。
2月22日（周一）
-- 汇丰控股 公布全年业绩。
-- 恒生银行 公布全年业绩。
-- 时代地产 公布全年业绩。
-- 新创建 公布中期业绩。
2月23日（周二）
-- 公布1月份消费物价指数（CPI）。
-- 公布11-1月失业率。
-- 渣打集团 公布全年业绩。
-- 思捷环球 公布中期业绩。
-- 新世界发展 公布中期业绩。
-- 越秀房产信托基金 公布全年业绩。
--09:00 2016证监会论坛。
--11:00 酷派集团 股东特别大会。
2月24日（周三）
-- 香港2016-17年度财政预算案。
-- 公布香港2015年第四季GDP。
-- 达利食品 公布全年业绩。
-- 玖龙纸业 公布中期业绩。
--09:30 中国信达 在中国举行股东特别大会。
2月25日（周四）
-- 公布1月份进出口数字。
-- 友邦保险 公布全年业绩。
2月26日（周五）
-- 新鸿基地产 公布中期业绩。
2月29日（周一）
-- 公布1月份M-3货币供应统计。
-- 公布1月底人民币存款数字。
-- 公布1月底外汇基金总资产数字。
-- 光大国际 公布全年业绩。
-- 中电控股 公布全年业绩。
注：1. “*”代表新增。
2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，长华电材股份有限公司及关系企业长华科技的五年期贷款规模，从70亿台币的目标调降至68.5亿台币。该贷款用于支持他们以1.41亿美元收购新加坡SH亚太(SHAP)的交易。
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