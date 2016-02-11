欧元债市：德债收益率下滑，市场预期美联储升息脚步审慎

标题新闻：瑞士央行总裁乔丹称在欧洲利率持续偏低的环境下，瑞士将继续执行负利率政策
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“叶伦的讲话明显呈鸽派，”Danske Markets固定收益交易主管Soeren Moerch称。
德国商业银行指出，对于负利率可能性的问题，叶伦的回应是，负利率是“我们将会而且应该考虑的事情”。
德国10年期公债收益率 在欧洲交易时段早盘下跌4个基点至0.207%，略高于本周稍早所及九个月低点0.194%。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 蔡美珍/刘秀红；审校 王洋/王丽鑫)
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路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
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