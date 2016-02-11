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债券 | 2016年 2月 11日 星期四 16:04 BJT

欧元债市：德债收益率下滑，市场预期美联储升息脚步审慎

“叶伦的讲话明显呈鸽派，”Danske Markets固定收益交易主管Soeren Moerch称。

德国商业银行指出，对于负利率可能性的问题，叶伦的回应是，负利率是“我们将会而且应该考虑的事情”。

德国10年期公债收益率 在欧洲交易时段早盘下跌4个基点至0.207%，略高于本周稍早所及九个月低点0.194%。(完)

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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 蔡美珍/刘秀红；审校 王洋/王丽鑫)

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