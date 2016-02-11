《汇市简讯》美元/日圆空头将汇价掼破重要水准

0803GMT * 各地市场利用日本休市的机会大幅拉低美元/日圆现汇价格 * 已经跌破重要的下档水准 * 113.00下方的停损单已经遭到触发，从113.60跌至112.28 * 在那之后出现回升，来到盘中波动区间中档 * 周五将有总值7.79亿美元、执行价为113.50的期权到期 * 相关图表：tmsnrt.rs/1Q8TsWk (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 王洋)