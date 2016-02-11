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亚洲 | 2016年 2月 11日 星期四 16:13 BJT

《汇市简讯》美元/日圆空头将汇价掼破重要水准

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    * 各地市场利用日本休市的机会大幅拉低美元/日圆现汇价格
    * 已经跌破重要的下档水准
    * 113.00下方的停损单已经遭到触发，从113.60跌至112.28
    * 在那之后出现回升，来到盘中波动区间中档
    * 周五将有总值7.79亿美元、执行价为113.50的期权到期
    * 相关图表：tmsnrt.rs/1Q8TsWk
    (完)
   
      
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 (编译 张明钧; 审校 王洋)

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