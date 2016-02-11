全球贵金属：2月10日SPDR黄金持仓不变，iShares白银持仓下降0.20%

欧元债市：意大利公债收益率触及六周高点，但特朗普讲话令欧债收益率普跌
路透伦敦1月23日 - 意大利公债收益率周一触及六周高点，周二意大利宪法法院就新的选举法的合法性开庭，可能影响下一次大选的时间。
路透2月11日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持仓量与周二仍持平；同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓量下降0.20%。
以下为两支ETF的持仓量及变化情况：
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减
SPDR 22,571,003.6 2月10日 22,571,003.6 2月9日 0.0 0.00%
iShares 308,380,861.0 2月10日 308,999,835.2 2月9日 -618,974.2 -0.20% (完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 汪红英；审校 王洋)
路透伦敦1月23日 - 意大利公债收益率周一触及六周高点，周二意大利宪法法院就新的选举法的合法性开庭，可能影响下一次大选的时间。
路透约翰内斯堡1月23日 - 南非兰特周一上涨，因新兴市场资产得益于商品价格走高，美国总统特朗普财政政策的不确定性打击了美元。
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