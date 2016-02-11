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市场报道 | 2016年 2月 11日 星期四 16:45 BJT

全球贵金属：2月10日SPDR黄金持仓不变，iShares白银持仓下降0.20%

路透2月11日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持仓量与周二仍持平；同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓量下降0.20%。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减

SPDR 22,571,003.6 2月10日 22,571,003.6 2月9日 0.0 0.00%

iShares 308,380,861.0 2月10日 308,999,835.2 2月9日 -618,974.2 -0.20% (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 汪红英；审校 王洋)

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