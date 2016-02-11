更新版 1-瑞典央行：调降指标回购利率，并准备好进一步放松政策

很多人担心，瑞典央行正在耗尽推高通胀的弹药。利率可以进一步下调，购债规模也可以扩大，但效果可能有限。

此外，更加宽松的货币政策可能刺激借贷需求，并导致房地产市场过热，这可能会阻碍经济。

瑞典央行的决定是在市场动荡和通缩幽灵缠绕之际，全球利率走势版图中发生的最新变化。挥之不去的通缩幽灵导致从欧洲到加拿大，乃至澳洲的央行均准备进一步放松政策。

但瑞典央行和其他央行均面临的风险是，太多国家放松政策将使宽松的效果相互抵消，并迫使各国央行陷入竞争性货币贬值的恶性循环中。

瑞典克朗在央行宣布超乎预期的降息后大幅下跌，0855GMT，瑞典克朗兑欧元跌至9.56克朗。

路透调查显示，多数分析师原本预期瑞典央行将把利率调降至负0.45%，此前迹象显示物价暂时的上行走势呈现停滞，且欧洲央行暗示可能会放宽政策。