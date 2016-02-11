更新版 1-瑞典央行：调降指标回购利率，并准备好进一步放松政策

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称中国在转变经济成长模式上并不成功，未来两年可能也不行
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很多人担心，瑞典央行正在耗尽推高通胀的弹药。利率可以进一步下调，购债规模也可以扩大，但效果可能有限。
此外，更加宽松的货币政策可能刺激借贷需求，并导致房地产市场过热，这可能会阻碍经济。
瑞典央行的决定是在市场动荡和通缩幽灵缠绕之际，全球利率走势版图中发生的最新变化。挥之不去的通缩幽灵导致从欧洲到加拿大，乃至澳洲的央行均准备进一步放松政策。
但瑞典央行和其他央行均面临的风险是，太多国家放松政策将使宽松的效果相互抵消，并迫使各国央行陷入竞争性货币贬值的恶性循环中。
瑞典克朗在央行宣布超乎预期的降息后大幅下跌，0855GMT，瑞典克朗兑欧元跌至9.56克朗。
路透调查显示，多数分析师原本预期瑞典央行将把利率调降至负0.45%，此前迹象显示物价暂时的上行走势呈现停滞，且欧洲央行暗示可能会放宽政策。
瑞典央行去年三度降息，12月时维持利率不变，但称若通胀不振，则已准备好将采取行动。(完) (编译 刘秀红/汪红英；审校 蔡美珍/高琦)
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路透伦敦1月19日 - 英国公债收益率周四触及一个月高位，受美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示将进一步加息及美国经济数据强劲带动。