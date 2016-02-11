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货币新闻 | 2016年 2月 11日 星期四 18:24 BJT

欧洲个股：嘉能可预售5亿美元贵金属加速减债计划，公布铜产量下降

路透伦敦2月11日 - 瑞士矿业和交易公司嘉能可 预售5亿美元贵金属，向减债进一步贡献力量，并公布旗下最具盈利性的产品--铜的产量下滑。

该公司称，已同意向多加拿大公司Franco-Nevada 预售其秘鲁南部Antapaccay矿场的贵金属产量。

嘉能可周四公布，第四季铜产量下降5.7%至374,700吨，因公司此前关闭铜矿，以应对铜价下滑。(完) (编译 刘秀红；审校 蔡美珍)

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