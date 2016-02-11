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货币新闻 | 2016年 2月 11日 星期四 21:19 BJT

美股业绩：汤森路透第四季获利好于预期，预计今年营收增速介于2-3%

路透2月11日 - 汤森路透 周四公布季度获利好于预期，并预计2016年营收增幅为2-3%。

经特殊项目调整后，汤森路透第四季每股收益为0.65美元，高于上年同期的0.43美元。

距汤森路透I/B/E/S，分析师的平均预期为每股0.58美元。

季度营收下降2%至31.5亿美元，稍低于预期。但若剔除汇率因素则增长2%。此前分析师的预期是31.7亿美元。

旗下金融和风险业务部门的销售超过服务取消量，标志着该部门连续第七个季度取得正的净营收。该指标是衡量未来增速的关键指标。当季该部门营收为15.3亿美元，相当于公司总营收的约一半。

汤森路透表示，计划回购约15亿美元股票。公司基本上已完成了之前的10亿美元股票回购计划。

公司预计按不变汇率计算，2016年营收料较2015年增长2-3%。

上述预测不包括知识产权和科技业务的营收。汤森路透预计在今年下半年将此项业务出售。(完) (编译 王洋; 审校 张荻)

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