金属期市：美元走低带动期铜上涨，但升幅受前景低迷所限

* 中国春节假期令市场成交清淡，波动性上升

* 美联储行动的不确定性压制市场信心

* 高盛下调镍价预估

路透伦敦2月11日 - 期铜周四上涨，因美元下滑，但对可能出现金融危机的担忧引发的全球经济成长忧虑，以及中国需求存在的不确定性，限制了期铜价格的升幅。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收涨0.1%，报每吨4,447.5美元，周三曾触及两周低位4,430美元。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 骤降至两年半低位，因银行股和矿业股恢复跌势。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦表示，信贷市场收紧、金融市场震荡和中国经济增长状况仍不确定，为美国经济带来风险。 她的讲话也打击金属市场投资者的信心。

“短期而言，美元下跌正扶助铜市，”VTB Capital分析师Wiktor Bielski说。

“但有很不确定性存在，从中国的状况，到大家都在想美联储12月加息是一个错误决定，现在它将会怎样做的事实。”

交易商表示，中国金属市场因本周新春假期休市，意味着LME市场成交量和流动性下降，波动性上升。

期铝 收涨0.4%，报每吨1,485.5美元。期锌 下跌0.2%，报1,705美元。期铅 上扬1.2%，报1,827美元。期锡下挫1.4%，报15,575美元。

期镍 大跌3.7%，报7,590美元，稍早触及12年低位7,565美元。