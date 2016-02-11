芝加哥期市：CBOT玉米期货持平，结束过去六日连跌的势态

标题新闻：英国首相发言人称汽车业是本国经济的关键组成部分，将寻求最大可能进入欧盟市场
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路透芝加哥2月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四持平，在过去六个交易日累计下跌3.3%后有一些低吸买盘，支撑市场。
一些回补空头也扶助玉米期货，但交易商表示，美国农业部报告最新一周玉米出口销售疲弱，抑制了玉米市场的涨幅。
近月玉米合约 盘中触及1月15日来最低水准后，由跌转升。
交投最活跃的CBOT-3月玉米 在其30日移动均线遇到阻力。
美国农业部周四早上公布，最新一周出口销售旧作和新作玉米总计仅346,100吨，分析师预计出口销售介乎80-100万吨。
3月玉米合约 收盘持平在3.60-1/4美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为397,990口。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f