芝加哥期市：CBOT玉米期货持平，结束过去六日连跌的势态

路透芝加哥2月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四持平，在过去六个交易日累计下跌3.3%后有一些低吸买盘，支撑市场。

一些回补空头也扶助玉米期货，但交易商表示，美国农业部报告最新一周玉米出口销售疲弱，抑制了玉米市场的涨幅。

近月玉米合约 盘中触及1月15日来最低水准后，由跌转升。

交投最活跃的CBOT-3月玉米 在其30日移动均线遇到阻力。

美国农业部周四早上公布，最新一周出口销售旧作和新作玉米总计仅346,100吨，分析师预计出口销售介乎80-100万吨。

3月玉米合约 收盘持平在3.60-1/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为397,990口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)