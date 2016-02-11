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亚洲 | 2016年 2月 12日 星期五 06:00 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--2月11日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 60.57 -1.21 -1.96 3524912

京东 22.90 -0.34 -1.46 20170330

新浪 40.27 -0.94 -2.28 548759

搜狐 41.98 -1.02 -2.37 486526

网易 136.85 -1.34 -0.97 616622

百度 141.21 -2.57 -1.79 3094953

台湾

台湾积体电路 22.00 -0.30 -1.35 2233053

联电 1.94 -0.03 -1.52 225784

日月光 4.95 -0.07 -1.39 344772

硅品精密 7.39 -0.07 -0.94 838095

和信超媒体 2.84 -0.03 -1.05 45569

友达 2.44 -0.04 -1.61 165963

中华电信 31.36 +0.04 +0.13 61282

台湾国际航电 33.84 -0.63 -1.83 1371240

香港

中国移动 52.39 -0.37 -0.70 314430

中国联通 10.46 -0.07 -0.66 141054

中国电信 45.13 -0.55 -1.20 20758

中芯国际 4.06 -0.19 -4.47 22462

电讯盈科 5.94 +0.17 +2.95 9722

(完)

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Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

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