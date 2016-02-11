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市场报道 | 2016年 2月 12日 星期五 06:42 BJT

全球贵金属：2月11日SPDR黄金持仓较前日增加1.99%，或13.98吨

路透2月12日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓量较周三增长1.99%，从702.03吨增至716.01吨。

以盎司计，其黄金持仓量 从周三的22,571,003.55盎司升至23,020,458.01盎司。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫；审校)

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