全球贵金属：2月11日SPDR黄金持仓较前日增加1.99%，或13.98吨

路透2月12日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓量较周三增长1.99%，从702.03吨增至716.01吨。
以盎司计，其黄金持仓量 从周三的22,571,003.55盎司升至23,020,458.01盎司。(完)
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