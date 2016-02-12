金砖国家：2月11日股汇市收盘纵览

路透基点：长华电材五年期贷款规模调降至68.5亿台币--TRLPC
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，长华电材股份有限公司及关系企业长华科技的五年期贷款规模，从70亿台币的目标调降至68.5亿台币。该贷款用于支持他们以1.41亿美元收购新加坡SH亚太(SHAP)的交易。
路透2月12日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月11日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报713.04点，下跌2.4%。
因适逢中国农历新年假期，中国和香港金融市场均休市。
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报39,318.302点，下跌2.62%，因市场担忧政府可能放宽财政政策抗击经济衰退。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收低为3.9820/37，上日收报3.9348/55。
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南非股市：大幅下跌，跟随全球主要市场的跌势，因对全球经济的忧虑加深。指标Top-40指数 收报42,054点，下跌2.22%；大盘综合指数 收报47,411点，下跌1.78%。
南非汇市：兰特兑美元走强，因全球经济增长前景忧虑拖累美元下跌
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印度股市：BSE指数 收报22,951.83点，下跌3.4%；NSE指数 收报6,976.35点，下跌3.32%。对全球经济放缓的疑虑，打压全球市场。
印度汇市：卢比兑美元 收报68.2900/68.3000，上日收报67.8450/67.8550。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报671.340点，下跌3.63%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报356.24点，下跌3.61%。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 报79.592，跌1.25%；卢布兑欧元 报90.269，下跌1.65%。(完) (整理 张荻；审校 龚芳)
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，长华电材股份有限公司及关系企业长华科技的五年期贷款规模，从70亿台币的目标调降至68.5亿台币。该贷款用于支持他们以1.41亿美元收购新加坡SH亚太(SHAP)的交易。
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涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 360.63 -0.38 -0.11 +3.16 349.57 新加坡 3008.22 8.00 +0.27 +4.42 2880.76 马来西亚 1666.51 1.49 +0.09 +1.51 1641.73 泰国 1554.88 -5.95 -0.38 +0.77 1542.94 印尼 5298.95 4.16 +0.08 +0.04 5296.71 菲律宾 7246.08 89.72 +1.25 +5.93 6840.64