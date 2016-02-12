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亚洲 | 2016年 2月 12日 星期五 08:42 BJT

金砖国家：2月11日股汇市收盘纵览

路透2月12日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月11日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报713.04点，下跌2.4%。

因适逢中国农历新年假期，中国和香港金融市场均休市。

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报39,318.302点，下跌2.62%，因市场担忧政府可能放宽财政政策抗击经济衰退。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 收低为3.9820/37，上日收报3.9348/55。

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南非股市：大幅下跌，跟随全球主要市场的跌势，因对全球经济的忧虑加深。指标Top-40指数 收报42,054点，下跌2.22%；大盘综合指数 收报47,411点，下跌1.78%。

南非汇市：兰特兑美元走强，因全球经济增长前景忧虑拖累美元下跌

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印度股市：BSE指数 收报22,951.83点，下跌3.4%；NSE指数 收报6,976.35点，下跌3.32%。对全球经济放缓的疑虑，打压全球市场。

印度汇市：卢比兑美元 收报68.2900/68.3000，上日收报67.8450/67.8550。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报671.340点，下跌3.63%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报356.24点，下跌3.61%。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 报79.592，跌1.25%；卢布兑欧元 报90.269，下跌1.65%。(完) (整理 张荻；审校 龚芳)

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