《美国上市公司业绩公布日程表》--2月12日至2月19日

汤森路透2月12日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明,均为GMT时 间;AMC-美国盘后;BMO-美国盘前;NTS-具体时间未定): 开始日期 结束日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 (日-月-年) (日-月-年) 12-2-2016 BMO VTR.N Q4 2015 Ventas Inc 12-2-2016 BMO XRAY.OQ Q4 2015 DENTSPLY International Inc 12-2-2016 BMO IPG.N Q4 2015 Interpublic Group of Companies Inc 12-2-2016 15-2-2016 AMC GAS.N Q4 2015 AGL Resources Inc 16-2-2016 BMO HRL.N Q1 2016 荷美尔 16-2-2016 BMO TGNA.N Q4 2015 Tegna Inc 16-2-2016 BMO GPC.N Q4 2015 Genuine Parts Co 16-2-2016 BMO ZTS.N Q4 2015 Zoetis Inc 16-2-2016 BMO BXLT.N Q4 2015 Baxalta Inc 16-2-2016 AMC DVN.N Q4 2015 Devon Energy Corp 16-2-2016 AMC ESRX.OQ Q4 2015 Express Scripts Holding Co 16-2-2016 AMC VNO.N Q4 2015 Vornado Realty Trust 16-2-2016 AMC FE.N Q4 2015 FirstEnergy Corp 16-2-2016 AMC A.N Q1 2016 安捷伦科技 16-2-2016 AMC PSA.N Q4 2015 Public Storage 16-2-2016 AMC CERN.OQ Q4 2015 Cerner Corp 16-2-2016 AMC FTI.N Q4 2015 FMC Technologies Inc 16-2-2016 AMC XEC.N Q4 2015 Cimarex Energy Co 17-2-2016 BMO HST.N Q4 2015 Host Hotels & Resorts Inc 17-2-2016 BMO PCLN.OQ Q4 2015 Priceline Group Inc 17-2-2016 22-2-2016 BMO PWR.N Q4 2015 Quanta Services Inc 17-2-2016 22-2-2016 BMO PDCO.OQ Q3 2016 Patterson Companies Inc 17-2-2016 BMO PGR.N Q4 2015 Progressive Corp 17-2-2016 BMO PGR.N January 2016 Progressive Corp 17-2-2016 BMO NBL.N Q4 2015 Noble Energy Inc 17-2-2016 BMO GRMN.OQ Q4 2015 Garmin Ltd 17-2-2016 BMO DPS.N Q4 2015 Dr Pepper Snapple Group Inc 17-2-2016 13:00 ADI.OQ Q1 2016 Analog Devices Inc 17-2-2016 AMC NEM.N Q4 2015 Newmont Mining Corp 17-2-2016 AMC WMB.N Q4 2015 Williams Companies Inc 17-2-2016 AMC MRO.N Q4 2015 Marathon Oil Corp 17-2-2016 AMC NTAP.OQ Q3 2016 NetApp Inc 17-2-2016 AMC MAR.OQ Q4 2015 万豪国际 17-2-2016 AMC NVDA.OQ Q4 2016 NVIDIA Corp 17-2-2016 AMC CF.N Q4 2015 CF Industries Holdings Inc 18-2-2016 BMO PRGO.N Q4 2015 (Calendar) Perrigo Company PLC 18-2-2016 BMO HOT.N Q4 2015 Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc 18-2-2016 BMO LH.N Q4 2015 Laboratory Corporation of America Holdings 18-2-2016 BMO ETR.N Q4 2015 Entergy Corp 18-2-2016 BMO NI.N Q4 2015 NiSource Inc 18-2-2016 BMO HCN.N Q4 2015 Welltower Inc 18-2-2016 BMO SCG.N Q4 2015 SCANA Corp 18-2-2016 BMO PCG.N Q4 2015 PG&E Corp 18-2-2016 BMO WM.N Q4 2015 Waste Management Inc 18-2-2016 BMO CPGX.N Q4 2015 Columbia Pipeline Group Inc 18-2-2016 12:00 DUK.N Q4 2015 Duke Energy Corp 18-2-2016 12:00 WMT.N Q4 2016 沃尔玛 18-2-2016 12:00 DISCK.OQ Q4 2015 Discovery Communications Inc 18-2-2016 AMC ED.N Q4 2015 Consolidated Edison Inc 18-2-2016 AMC FLS.N Q4 2015 Flowserve Corp 18-2-2016 AMC JWN.N Q4 2015 Nordstrom 18-2-2016 AMC AMAT.OQ Q1 2016 应用材料(Applied Materials) 18-2-2016 AMC EQIX.OQ Q4 2015 Equinix Inc 18-2-2016 AMC FLR.N Q4 2015 Fluor Corp 19-2-2016 BMO VFC.N Q4 2015 VF Corp 19-2-2016 BMO DE.N Q1 2016 Deere & Co 19-2-2016 BMO PNW.N Q4 2015 Pinnacle West Capital Corp 19-2-2016 BMO AEE.N Q4 2015 Ameren Corp 19-2-2016 BMO PEG.N Q4 2015 Public Service Enterprise Group Inc 19-2-2016 BMO COG.N Q4 2015 Cabot Oil & Gas Corp