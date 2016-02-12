表格：外资上周继续卖超日股，日本投资者转为买超海外债券

路透基点：长华电材五年期贷款规模调降至68.5亿台币--TRLPC
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，长华电材股份有限公司及关系企业长华科技的五年期贷款规模，从70亿台币的目标调降至68.5亿台币。该贷款用于支持他们以1.41亿美元收购新加坡SH亚太(SHAP)的交易。
路透东京2月12日 - 周五出炉的资本流动数据显示，截至2月6日当周 ，外资继续卖超日本股票。 外资2月6日止当周在日本股市卖超6,104亿日圆，前一周为卖超3,650 亿日圆。 日本投资人最近一周买超海外债券14,540亿日圆，前一周为卖超788 亿日圆。 下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆： 外资在日本投资(10亿日圆)(负值代表卖超)： 股市 债市 货币市场 1月31日-2月6日 -610.4 +19.5 +391.6 1月24日-1月30日 -365.0r +449.3r -486.3 日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)： 股市 债市 货币市场 1月31日-2月6日 +202.4 +1,454.0 +73.2 1月24日-1月30日 +242.1 -78.8r +49.9 注： --r为修正值 --债券包括受益凭证 欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选：link.reuters.com/syk43s 欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选：link.reuters.com/tyk43s (完) (编译 王兴亚；审校 戴素萍)
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，长华电材股份有限公司及关系企业长华科技的五年期贷款规模，从70亿台币的目标调降至68.5亿台币。该贷款用于支持他们以1.41亿美元收购新加坡SH亚太(SHAP)的交易。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 360.63 -0.38 -0.11 +3.16 349.57 新加坡 3008.22 8.00 +0.27 +4.42 2880.76 马来西亚 1666.51 1.49 +0.09 +1.51 1641.73 泰国 1554.88 -5.95 -0.38 +0.77 1542.94 印尼 5298.95 4.16 +0.08 +0.04 5296.71 菲律宾 7246.08 89.72 +1.25 +5.93 6840.64