表格：外资上周继续卖超日股，日本投资者转为买超海外债券

路透东京2月12日 - 周五出炉的资本流动数据显示，截至2月6日当周 ，外资继续卖超日本股票。 外资2月6日止当周在日本股市卖超6,104亿日圆，前一周为卖超3,650 亿日圆。 日本投资人最近一周买超海外债券14,540亿日圆，前一周为卖超788 亿日圆。 下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆： 外资在日本投资(10亿日圆)(负值代表卖超)： 股市 债市 货币市场 1月31日-2月6日 -610.4 +19.5 +391.6 1月24日-1月30日 -365.0r +449.3r -486.3 日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)： 股市 债市 货币市场 1月31日-2月6日 +202.4 +1,454.0 +73.2 1月24日-1月30日 +242.1 -78.8r +49.9 注： --r为修正值 --债券包括受益凭证 欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选：link.reuters.com/syk43s 欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选：link.reuters.com/tyk43s (完) (编译 王兴亚；审校 戴素萍)