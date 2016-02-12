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亚洲 | 2016年 2月 12日 星期五 08:04 BJT

表格：外资上周继续卖超日股，日本投资者转为买超海外债券

路透东京2月12日 - 周五出炉的资本流动数据显示，截至2月6日当周
，外资继续卖超日本股票。
    
    外资2月6日止当周在日本股市卖超6,104亿日圆，前一周为卖超3,650
亿日圆。
    
    日本投资人最近一周买超海外债券14,540亿日圆，前一周为卖超788
亿日圆。
    
    下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆：
    
    外资在日本投资(10亿日圆)(负值代表卖超)：
                         股市            债市       货币市场
    1月31日-2月6日      -610.4          +19.5         +391.6 
    1月24日-1月30日     -365.0r        +449.3r        -486.3 
    
    日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：
                         股市            债市       货币市场
    1月31日-2月6日      +202.4       +1,454.0          +73.2 
    1月24日-1月30日     +242.1          -78.8r         +49.9 
    
    注：
    --r为修正值
    --债券包括受益凭证
    
    欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选：link.reuters.com/syk43s
    欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选：link.reuters.com/tyk43s
    (完)    
    
  
 (编译 王兴亚；审校　戴素萍)

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