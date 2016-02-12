《全球重要经济事件一览表》--2月12日-2月19日

路透基点：长华电材五年期贷款规模调降至68.5亿台币--TRLPC
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，长华电材股份有限公司及关系企业长华科技的五年期贷款规模，从70亿台币的目标调降至68.5亿台币。该贷款用于支持他们以1.41亿美元收购新加坡SH亚太(SHAP)的交易。
路透2月12日 - (除特别说明外，均为GMT时间)
2月12日(五)
纽约--美联储副主席暨纽约联邦储备银行总裁杜德利参加有关家庭借贷与负债的小组讨论和新闻简布会，并发布2015年第四季家庭负债与信贷报告(1500)。
2月15日(一)
布鲁塞尔--欧洲央行总裁德拉吉在欧洲议会发表讲话(1400)。
2月16日(二)
华盛顿--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利(Neel Kashkari)在布鲁金斯学会发表讲话(1530)。
悉尼--澳洲央行发布2月货币政策会议记录(0030)。
纽瓦克--费城联邦储备银行总裁哈克就经济前景发表讲话(1400)。
2月17日(三)
纽约--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦就经济和政策发表讲话(0030)。
圣路易--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就美国经济及货币政策发表演说(0030)。
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布1月政策会议记录(1900)。
2月18日(四)
洛杉矶--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)在一次活动中就经济前景发表讲话(2030)。
日本福冈--日本央行审议委员石田浩二对当地企业领袖讲话。
布鲁塞尔--欧洲理事会会议(至2月19日)。
悉尼--澳洲央行助理总裁艾迪在澳洲股东协会投资者论坛上发表讲话。
法兰克福--欧洲央行公布1月会议记录(1230)。
奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)发表年度演说(1700)。
2月19日(五)
萨拉索塔--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)就经济前景发表演说(1340)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 李婷仪 审校 张涛)
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，长华电材股份有限公司及关系企业长华科技的五年期贷款规模，从70亿台币的目标调降至68.5亿台币。该贷款用于支持他们以1.41亿美元收购新加坡SH亚太(SHAP)的交易。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 360.63 -0.38 -0.11 +3.16 349.57 新加坡 3008.22 8.00 +0.27 +4.42 2880.76 马来西亚 1666.51 1.49 +0.09 +1.51 1641.73 泰国 1554.88 -5.95 -0.38 +0.77 1542.94 印尼 5298.95 4.16 +0.08 +0.04 5296.71 菲律宾 7246.08 89.72 +1.25 +5.93 6840.64