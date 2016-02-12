版本:
中国
亚洲 | 2016年 2月 12日 星期五 08:38 BJT

《全球重要经济事件一览表》--2月12日-2月19日

路透2月12日 - (除特别说明外，均为GMT时间)

2月12日(五)

纽约--美联储副主席暨纽约联邦储备银行总裁杜德利参加有关家庭借贷与负债的小组讨论和新闻简布会，并发布2015年第四季家庭负债与信贷报告(1500)。

2月15日(一)

布鲁塞尔--欧洲央行总裁德拉吉在欧洲议会发表讲话(1400)。

2月16日(二)

华盛顿--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利(Neel Kashkari)在布鲁金斯学会发表讲话(1530)。

悉尼--澳洲央行发布2月货币政策会议记录(0030)。

纽瓦克--费城联邦储备银行总裁哈克就经济前景发表讲话(1400)。

2月17日(三)

纽约--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦就经济和政策发表讲话(0030)。

圣路易--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就美国经济及货币政策发表演说(0030)。

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布1月政策会议记录(1900)。

2月18日(四)

洛杉矶--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)在一次活动中就经济前景发表讲话(2030)。

日本福冈--日本央行审议委员石田浩二对当地企业领袖讲话。

布鲁塞尔--欧洲理事会会议(至2月19日)。

悉尼--澳洲央行助理总裁艾迪在澳洲股东协会投资者论坛上发表讲话。

法兰克福--欧洲央行公布1月会议记录(1230)。

奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)发表年度演说(1700)。

2月19日(五)

萨拉索塔--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)就经济前景发表演说(1340)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李婷仪 审校 张涛)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐