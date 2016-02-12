《全球主要国家债券发行预告》--2月12日-2月19日

路透基点：长华电材五年期贷款规模调降至68.5亿台币--TRLPC
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，长华电材股份有限公司及关系企业长华科技的五年期贷款规模，从70亿台币的目标调降至68.5亿台币。该贷款用于支持他们以1.41亿美元收购新加坡SH亚太(SHAP)的交易。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期 时间 国家 规模 发行细节 2/12 日本 加强流动性标售 2/15 法国 标售国库券(BTF) 2/16 日本 标售20年期公债 2/16 西班牙 标售六个月和12个月期国库券 2/17 葡萄牙 标售国库券 2/17 日本 标售12个月期贴现国库券 2/17 德国 标售10年期公债 2/18 日本 标售三个月期贴现国库券 2/18 日本 标售五年期公债 2/18 法国 标售BTAN/通胀保值债券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> (编译 戴素萍 审校 王兴亚)
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，长华电材股份有限公司及关系企业长华科技的五年期贷款规模，从70亿台币的目标调降至68.5亿台币。该贷款用于支持他们以1.41亿美元收购新加坡SH亚太(SHAP)的交易。
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