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亚洲 | 2016年 2月 12日 星期五 08:36 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--2月12日-2月19日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间
。

 日期  时间   国家     规模    发行细节
 2/12         日本             加强流动性标售
                               
 2/15         法国             标售国库券(BTF)
 2/16         日本             标售20年期公债
 2/16         西班牙           标售六个月和12个月期国库券
 2/17         葡萄牙           标售国库券
 2/17         日本             标售12个月期贴现国库券
 2/17         德国             标售10年期公债
 2/18         日本             标售三个月期贴现国库券
 2/18         日本             标售五年期公债
 2/18         法国             标售BTAN/通胀保值债券
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
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 (编译 戴素萍 审校 王兴亚)

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