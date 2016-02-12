国际油市：美国原油自12年低位涨逾4%，但前景仍然黯淡

路透新加坡2月12日 - 美国原油价格周五早盘脱离12年低位，此前石油输出国组织(OPEC)成员国一名能源部长的言论点燃了关于协同减产的希望。但分析师认为，这样的行动仍然不太可能，供应过剩将会持续。

0014GMT，美国西德克萨斯中质油(WTI)期货 报每桶27.35美元，自上日结算价上涨1.14美元或4.35%。

上日该期货触及2003年以来新低，因美国国内库存增长，且投资者逃离股票等其它风险资产，买入黄金等避险资产。

一OPEC成员国能源部长称，OPEC愿意与其他产油国磋商减产事宜。在这之后，油价周五跳涨。

华尔街日报周四报导，阿联酋能源部长称OPEC成员国准备协同减产，而当前油价已迫使非OPEC产油国至少暂停增产。

分析师称，他们认为OPEC和非OPEC产油国之间几无可能就共同政策达成一致，而产能过剩所导致的低油价情况可能持续下去。

“阿联酋能源部长有关OPEC将愿与就减产事宜合作的谈话几无影响。我们认为这是进一步的施压，在减产方面做出协同回应的可能性极低，”澳新银行周五表示。(完)

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