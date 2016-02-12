《汇市简讯》澳元/美元回撤，受日股和日圆走势推动

0019GMT * 东京开盘美元/日圆下跌，澳元/美元处于守势 * 日本股市开盘后大跌逾4%，美元/日圆急跌至112.05 * 澳元/美元回撤，最新报0.7111，盘中区间为0.7105-29 * 澳洲央行总裁史蒂文斯在议会的讲话没有造成影响 * 澳元目前取决于日圆和日股走势，将仍在小幅区间内震荡。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (翻译 张荻； 审校 戴素萍)