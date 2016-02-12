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亚洲 | 2016年 2月 12日 星期五 08:46 BJT

《汇市简讯》澳元/美元回撤，受日股和日圆走势推动

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    * 东京开盘美元/日圆下跌，澳元/美元处于守势
    * 日本股市开盘后大跌逾4%，美元/日圆急跌至112.05
    * 澳元/美元回撤，最新报0.7111，盘中区间为0.7105-29
    * 澳洲央行总裁史蒂文斯在议会的讲话没有造成影响
    * 澳元目前取决于日圆和日股走势，将仍在小幅区间内震荡。(完)
      
      
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 (翻译 张荻； 审校 戴素萍)

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