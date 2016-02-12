版本:
中国
亚洲 | 2016年 2月 12日 星期五 08:57 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--2月12日-2月19日

(除特别说明外，均为GMT时间)

2月12日(五)

利马--秘鲁央行公布利率决定(0000)

布拉格--捷克央行公布2月政策会议记录(0800)

2月15日(一)

利马--亚太经济合作组织(APEC)财政部及央行副代表会议(至2月16日)。

2月16日(二)

首尔--韩国央行召开货币政策会议，并宣布利率决定(0100)。

2月17日(三)

曼谷--泰国央行公布2月议息会议的会议记录(0200)。

雅加达--印尼央行召开理事会会议(至2月18日)。

2月18日(四)

暂无重要经济事件公布。

2月19日(五)

暂无重要经济事件公布。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 徐文焰)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐