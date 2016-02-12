《新兴市场重要经济事件预告》--2月12日-2月19日

路透基点：长华电材五年期贷款规模调降至68.5亿台币--TRLPC

路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，长华电材股份有限公司及关系企业长华科技的五年期贷款规模，从70亿台币的目标调降至68.5亿台币。该贷款用于支持他们以1.41亿美元收购新加坡SH亚太(SHAP)的交易。