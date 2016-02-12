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亚洲 | 2016年 2月 12日 星期五 08:45 BJT

标题新闻：澳洲12月经季节调整的自住房屋融资较前月增加2.6%，投资性房屋融资增加0.6%

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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