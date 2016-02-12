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亚洲 | 2016年 2月 12日 星期五 08:48 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--2月12日

2月12日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7886港元      )
                                                                                          
 美股道琼工业指数      周四收低254.56，或1.6%，报15,660.18点。受银行股拖累收低，因担心全球
 经济放缓将继续给利率带来压力，但能源股在尾盘扶助市场缩小跌幅。            
                                                                                          
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                        95.090   -0.18      35678             7.406      -0.59
 中国铝业                       7.510   -3.84      17986             2.340      -1.28
 中国移动                      52.390   -0.70     314430            81.609      -0.48
 中国人寿                      10.330   -3.28     325753            16.091      -2.12
 中石油                        56.420   -0.62      28454             4.394      -1.69
 中石化                        52.260   -2.39      33125             4.070      -0.72
 汇丰控股            <HSBC.K。  30.710   -3.58    6385189            47.838      -3.36
 中电信                        45.130   -1.20      20758             3.515      -1.54
 中国联通                      10.460   -0.66     141054             8.147      -1.84
 兖州煤业                       3.790   -2.07       1346             2.952      -0.94
 华能国际                      29.440   -3.48      16270             5.732      -2.01
 南方航空                      26.230    1.71      12092             4.086      -2.48
 东方航空                      21.200   -2.12       5074             3.302      -1.72
 中芯国际                       4.060   -4.47      22462             0.632      -1.18（完
 ）

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