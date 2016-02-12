《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--2月12日

2月12日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7886港元 ) 美股道琼工业指数 周四收低254.56，或1.6%，报15,660.18点。受银行股拖累收低，因担心全球 经济放缓将继续给利率带来压力，但能源股在尾盘扶助市场缩小跌幅。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 95.090 -0.18 35678 7.406 -0.59 中国铝业 7.510 -3.84 17986 2.340 -1.28 中国移动 52.390 -0.70 314430 81.609 -0.48 中国人寿 10.330 -3.28 325753 16.091 -2.12 中石油 56.420 -0.62 28454 4.394 -1.69 中石化 52.260 -2.39 33125 4.070 -0.72 汇丰控股 <HSBC.K。 30.710 -3.58 6385189 47.838 -3.36 中电信 45.130 -1.20 20758 3.515 -1.54 中国联通 10.460 -0.66 141054 8.147 -1.84 兖州煤业 3.790 -2.07 1346 2.952 -0.94 华能国际 29.440 -3.48 16270 5.732 -2.01 南方航空 26.230 1.71 12092 4.086 -2.48 东方航空 21.200 -2.12 5074 3.302 -1.72 中芯国际 4.060 -4.47 22462 0.632 -1.18（完 ）