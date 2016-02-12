《香港报摘》--经济日报2月12日

**头版头条**

--环球股市再陷恐慌，欧洲国家短短4日跌8-15%，港股猴年未能打开新气象，首个交易日即创22年以来最差“红盘”。

**其他**

--滙丰控股 全球“双冻”（冻薪、冻结增聘职位）回响巨大，事隔12日，集团行政总裁欧智华向全体26万员工发电邮力挽士气，怹指“聆听意见后，决定更改减省成本方法”，取消冻薪，同时维持派花红。

--旗下艺人包括少女时代及Super Junior等的韩国经理人公司SM娱乐 宣布，以增资的方式引入阿里巴巴 为战略合作伙伴，涉资355亿韩圜（约2.3亿港元），阿里将占4%的股份。

--长和 确认收到欧盟竞争委员会反对声明，因旗下3英国收购O2英国可能损害英国移动电话市场的竞争，惟长和重申交易对英国的竞争环境与消费者均有利。（完）

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