《香港报摘》--经济日报2月12日

路透基点：长华电材五年期贷款规模调降至68.5亿台币--TRLPC
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，长华电材股份有限公司及关系企业长华科技的五年期贷款规模，从70亿台币的目标调降至68.5亿台币。该贷款用于支持他们以1.41亿美元收购新加坡SH亚太(SHAP)的交易。
**头版头条**
--环球股市再陷恐慌，欧洲国家短短4日跌8-15%，港股猴年未能打开新气象，首个交易日即创22年以来最差“红盘”。
**其他**
--滙丰控股 全球“双冻”（冻薪、冻结增聘职位）回响巨大，事隔12日，集团行政总裁欧智华向全体26万员工发电邮力挽士气，怹指“聆听意见后，决定更改减省成本方法”，取消冻薪，同时维持派花红。
--旗下艺人包括少女时代及Super Junior等的韩国经理人公司SM娱乐 宣布，以增资的方式引入阿里巴巴 为战略合作伙伴，涉资355亿韩圜（约2.3亿港元），阿里将占4%的股份。
--长和 确认收到欧盟竞争委员会反对声明，因旗下3英国收购O2英国可能损害英国移动电话市场的竞争，惟长和重申交易对英国的竞争环境与消费者均有利。（完）
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路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，长华电材股份有限公司及关系企业长华科技的五年期贷款规模，从70亿台币的目标调降至68.5亿台币。该贷款用于支持他们以1.41亿美元收购新加坡SH亚太(SHAP)的交易。
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