《香港报摘》--信报2月12日

路透基点：长华电材五年期贷款规模调降至68.5亿台币--TRLPC
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，长华电材股份有限公司及关系企业长华科技的五年期贷款规模，从70亿台币的目标调降至68.5亿台币。该贷款用于支持他们以1.41亿美元收购新加坡SH亚太(SHAP)的交易。
**头版头条**
--农历新年期间外围股市大挫，市场避险情绪全面升温，港股未能独善其身，猴年复市首个交易日红盘低开，恒生指数 最多曾跌逾800点。
**其他**
--金银业贸易场理事长陈尚智表示，已初步与新加坡达成“黄金星港通”的协议，现时仍然办理手续，预计最快6月份开始交易。
--外电引述消息报道，中国政府正游说沙地阿拉伯国营油企Aramco在香港及沙地两地上市，以换取中国基金公司成为其基石投资者。
--港交所 的人民币期货合约连续4个交易日录得超过6,000张成交，昨天更进一步升至7,711张，名义价值达7.71亿美元。（完）
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路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，长华电材股份有限公司及关系企业长华科技的五年期贷款规模，从70亿台币的目标调降至68.5亿台币。该贷款用于支持他们以1.41亿美元收购新加坡SH亚太(SHAP)的交易。
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