澳洲经济指标总览--2月12日

路透基点：长华电材五年期贷款规模调降至68.5亿台币--TRLPC
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，长华电材股份有限公司及关系企业长华科技的五年期贷款规模，从70亿台币的目标调降至68.5亿台币。该贷款用于支持他们以1.41亿美元收购新加坡SH亚太(SHAP)的交易。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时 间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 3月3 日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 逆差35.35 逆差29.06 出口(较前月) -5% +1.0% 进口(较前月) -1% -1.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 3月4 日 (较前月) 12月 持平 +0.4% 就业市场(经季节调整) 2月18 日 就业人口(较前月变动,万人) 12月 -0.1 +7.50 全职就业人口(较前月变动,万人) +1.76 +4.73 失业率 5.8% 5.8% 就业参与率 65.1% 65.3% 消费者物价指数(CPI) 4月27 日 总体CPI(较前季) 第四季 +0.4% +0.5% (较上年同期) +1.7% +1.5% 澳洲央行截尾均值(较前季) +0.6% +0.3% (较上年同期) +2.1% +2.1% 澳洲央行加权中值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.9% +2.1% 国际贸易价格指数 4月28 日 进口物价(较前季) 第四季 -0.3% +1.4% 出口物价(较前季) -5.4% 持平 国际收支(经季节调整,单位为亿澳元) 3月1 日 经常帐收支 第三季 赤字181 赤字205 商品与服务贸易收支 逆差74.38 逆差109.46 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP) 3月2 日 (较前季) 第三季 +0.9% +0.3% (较上年同期) +2.5% +1.9% (完)
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，长华电材股份有限公司及关系企业长华科技的五年期贷款规模，从70亿台币的目标调降至68.5亿台币。该贷款用于支持他们以1.41亿美元收购新加坡SH亚太(SHAP)的交易。
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涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 360.63 -0.38 -0.11 +3.16 349.57 新加坡 3008.22 8.00 +0.27 +4.42 2880.76 马来西亚 1666.51 1.49 +0.09 +1.51 1641.73 泰国 1554.88 -5.95 -0.38 +0.77 1542.94 印尼 5298.95 4.16 +0.08 +0.04 5296.71 菲律宾 7246.08 89.72 +1.25 +5.93 6840.64