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亚洲 | 2016年 2月 12日 星期五 09:25 BJT

标题新闻：韩国1月大型百货店销售同比增长9.6%，折扣店销售大增13.4%--企划财政部

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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