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亚洲 | 2016年 2月 12日 星期五 09:35 BJT

韩国已公布经济指标--2016/2/12

经济指标                      时间   最新数据       前月/前季数据        下次公布时间    预估值
                                                                             (GMT时间)  
 国内生产总值(GDP)(q/q)      第四季      +0.6%  @            +1.3%  @-r             --        --
 消费者物价指数(CPI)(y/y)       1月      +0.8%               +1.3%              3月2日        --
                                                                                        
 工业生产(m/m)                 12月      +1.3%  @            -2.1%  @-r         3月1日        --
 失业率                        12月       3.4%  @             3.4%  @          2月16日        --
 贸易收支(亿美元)               1月     顺差53  p           顺差70  r          2月15日        --
 
 注：p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完)
 
    参看全球经济数据相关资料，可点选           
    参看韩国经济数据相关资料，可点选

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