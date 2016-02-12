《香港报摘》--其他报纸重要消息2月12日

**明报**

--恒发洋参 按《收购守则》披露显示，公司主席杨永仁于上周五复牌当日经家族公司Cervera及私人公司Athena Power在场内减持共15.0574%股权，套现2.331亿港元。

**星岛日报**

--去年底公布与董事兼前主席单九良失联的意马国际 引述昆明政府官方网站指，估计单九良因涉及泛亚有色金属交易所非法吸收公众存款犯罪，被昆明市人民检察院批准逮捕，并采取强制措施，查封、冻结及扣押了一批涉案资产。

--新世界发展 今年内将推出七个全新项目，涉逾2,900伙住宅单位，将是集团2005年后推盘量新高。

**苹果日报**

--农历新年前自爆第一、二大股东同时被斩仓的大健康国际 复牌急跌15%，而从事搭棚服务的滙隆 申报持有7.43%大健康股份，估计有股东将其大健康股份抵押予滙隆借贷周转。

--澳门旅游局公布，年廿九至年初三（2月7日至2月10日），访澳旅客54.9万人，按年增加5.2%；当中38.9万名为中国旅客，较去年同期多6.7%。

**东方日报**

--受油价大跌拖累，宏利金融 去年全年录8.76亿加元涉及石油及天然气的投资拨备，全年收入净额仅录21.91亿加元，按年大跌37%。

--根据中国人民银行数据显示，包括个人购房贷款、房产开发贷款、地产开发贷款等，2015年相关贷款余额达21.01万亿元人民币，较2014年增长21%。

**文汇报**

--世界黄金协会报告显示，去年第四季黄金需求按年升4%至1,117.7吨，主要受各国央行持续购金，以及中国和印度下半年强劲市场需求带动，预料这个趋势还将持续。

--证监会终身禁止宏高证券的前持牌代表周自强重投业界，原因是他挪用客户资金、假冒客户签名及在客户账户内进行未经授权的交易。（完）

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