港报社评：前綫警捱打，高层须检讨--星岛日报2月12日

在年初一的旺角骚乱中，前綫警员大部分时间都势孤力弱，处于捱打状态，面对暴力攻击只能退守，以至多名警员受伤。事后前綫警员颇多非议，员工代表昨午与警队管理层会晤时提出多项质疑。事件暴露了警方应付暴动的弱点，应迅速作出补救，制订更有效的遏制策略和应变机制，尤其是不应让政治考虑影响专业判断。 事件当晚送往公立医院的一百三十名伤者，警员占了九十名，其中一位警长更受重伤，要做大手术，至少一个半月才能够康复。电视镜头所见，事发当晚最初奉召到场的警员人数严重不足，人丁单薄又缺乏防暴装备，示威群众因而有机可乘，迅速大量集结，且愈来愈凶狠。 此外，暴徒改变以往的行动策略，步步进逼，又放火又掷砖。部分警员被包围，形成一个又一个的「孤岛」，有警员甚至被逼向天鸣枪，来保护受伤同袍，情况危急。连消防员到现场扑火，警员都没有能力提供保护，遑论保护在场采访的记者。

一些前綫警员的旁徨困境，要到黎明时分，大批防暴人员增援，才得到纾解，反守为攻。警方今次猝不及防，反映了初时错判形势，未能针对对方提升暴力攻击程度，及早以较高武力应对，导致一些前綫警员面对生命安全的风险大增，亦无法控制局面。 当晚警员的苦况，就算没有当值的前綫警员，都感同身受，基层警员组织收集和反映的意见，包括质疑当晚指挥能力和人手调动不足，在警校所受防暴训练为何在当晚派不上用场，为何当晚不允许警员提升可用武力的程度。 这些怨言中，部分免不了情绪化，但也的确反映警队管理层在如何应对骚乱的策略出了问题，当中一些质疑合情合理，高层不可回避，须作出交代。

警方处理大型群众事件，会基于专业评估，作出适当的行动，如只是一般群众聚集，不会轻易出动全副武装的防暴队，以免刺激民众情绪产生反效果。 不过，今次行动与以往的和平示威明显不同，群众一开始便准备制造激烈冲突，警方如果太顾忌政治后果，只会错失及早控制场面、维护社会安宁和市民生命财产安全的时机。 尤其是当部分激进组织和人士，摆明蓄意要以更凶猛的暴力来挑起骚乱，警方却以「不想扩大事件」的心态应对，暴乱之火必然愈烧愈烈。 吸取今次教训，警方日后部署应付大型群众街头行动时，须如下棋般及早预计这些人未来几步棋会如何走，来制定更有效的防暴策略。

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